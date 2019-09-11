"الأرصاد": الطقس في مصر مثالي.. وهذا موعد فصل الشتاء (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس حاليًا في مصر طقس مثالي، ودرجات الحرارة تدور حول معدلها الطبيعي على كافة أنحاء الجمهورية.





وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن هناك رياح خفيفة تشتت الرطوبة وتقلل نسبها إلى حد ما، مشيرًا إلى أننا نشعر بأن الجو لطيف ومعتدل خاصة في فترة بعد الظهيرة، في جو يشبه جو الخريف الجميل.





وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه حتى الآن لا يمكنه الحديث عن أن يقوم المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة حتى في المساء أو الصباح الباكر؛ لكون درجات الحرارة الصغرى ما زالت مقبولة بالملابس الصيفية.





وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك، مشيرًا إلى أن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا في 21 ديسمبر، بينما الخريف سيبدأ مناخيًا 21 سبتمبر، مشددًا على أن فصل الخريف في مصر من أجمل أجواء السنة، وإن كان ينتابه بعض حالات عدم الاستقرار التي تتمثل في انخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار التي قد تصل لحد السيول خاصة على الأماكن المحاطة بالجبال.





وكان رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال، قد نفي ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار عن تعرض البلاد لأمطار غزيرة وسيول خلال شهر سبتمبر، مطالبًا المواطنين بالاعتماد على المسئولين في الحصول على المعلومة الحقيقية، مؤكدًا ان مرددي هذه الشائعات غير مختصين، وزعموا ذلك لكون فصل الخريف وإن كان أجمل فصول السنة في مصر إلا أنه يمتاز بوجود السيول به.





الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية كانت قد أصدرت بيانًا، حول حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، 11 سبتمبر 2019، توقعت خلاله أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.



