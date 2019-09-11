حساب المواطن يوضح فوائد وشروط ومتطلبات التسجيل في البرنامج

حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة، وذلك عن طريق تقديم حساب المواطن حوالات نقدية تودع بشكل مباشر في حسابات المواطنين المستفدين على نحو شهري.





فوائد التسجيل بحساب المواطن

1- كل أسرة يقل دخل أفرادها الشهري عن 20160 ريال تستحق الدعم.

2- تعويض 100% لأصحاب الدخل المنخفض بـ1200 ريال شهرياً (الدخل من 0 – 11999 ريال شهرياً).

3- تعويض 75% لأصحاب الدخل المتوسط بـ 100 ريال شهرياً (الدخل من 12000 – 15299 ريال شهرياً).

4- تعويض 50% لأصحاب الدخل فوق المتوسط بـ600 ريال شهرياً (الدخل بين 15300– 20159 ريال شهرياً).





شروط التسجيل في حساب المواطن:

تقسيم الشرائح إلى 5 فئات، ألا وهي:





1- الفئة الأولي: ممن رواتبهم من صفر حتى 8699 ريال سعودي.





2- الفئة الثانية: ممن رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريال سعودي.





3- الفئة الثالثة: ممن رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريال سعودي.





4- الفئة الرابعة: ممن رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال سعودي.





5- الفئة الخامسة: لا يستحقون الدعم، وهم ممن رواتبهم فوق 20160.





متطلبات التسجيل في حساب المواطن:

1 – الهوية الوطنية وكارت العائلة.

2 – معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

3 – معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

4 – الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

5 – رقم الحساب البنكي الايبان و من الضرورة أن يكون الحساب نشط.

6 – بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل و الموظف الحكومي والقطاع الخاص.

7 – من الضرورة ألا يتجاوز راتبة عشرين ألف ريال.





المستفيدين من التسجيل في حساب المواطن:

1- السعودي الغير متزوج.

2- الأسرة السعودية.

3- حاملي بطاقة التنقل بالمملكة.

4- عائلة السعودية المتزوجة مع أجنبي.

5- زوجة المواطن السعودي.





ما السر وراء إطلاق حساب المواطن؟

1- تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات لذوي الدخل المنخفض والمحدود.

2- تحقيق التوازن المالي (كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة).

3- تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين.

4- إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة عبر حوالات مصرفية.

5- تشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.









أجاب برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم اللأربعاء، على طلب مواطنة عشرينية، ترغب في الانفصال عن والدها في البرنامج... لمتابعة التفاصيل الكاملة اضغط هنا



