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عاجل.. الأهلي يُعلن قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:47 ص
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عاجل.. الأهلي يُعلن قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت
الاهلي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق المسافرة الى غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتضم القائمة كل من:

شريف إكرامي، على لطفى و محمد الشناوي وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى افشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجايي، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.

ويلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي الذي يضم كلا من : علي معلول ووليد أزارو وجيرالدو واليو ديانج.


ويتوجه الأهلي رياضة إلى غينيا الاستوائية في الثانية صباح غد الأربعاء في رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة تتخللها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا.

ويلتقي الأهلي كانو سبورت الغيني إستوائي، يوم 14 سبتمبر من الشهر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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