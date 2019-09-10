كوريا الشمالية تستأنف محادثات نزع السلاح النووي مع أمريكا

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قال مسؤولون كوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية أطلقت جولة جديدة من القذائف قصيرة المدى يوم الثلاثاء بعد ساعات فقط من إشارة إلى استعداد جديد لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع الولايات المتحدة.



وتم الكشف عن عمليات الإطلاق في الصباح الباكر من قبل الجيش الكوري الجنوبي، الذي قال إنها تبدو وكأنها مقذوفات قصيرة المدى.



وجاءت الإطلاقات بعد ساعات من تصريح نائب وزير الخارجية تشوي سون هوي في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء "مناقشات شاملة" مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر في وقت ومكان يتم الاتفاق عليهما.



وحذر تشوي من أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تقديم نهج جديد أو أن المحادثات قد تنهار مرة أخرى. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنها لم تجر أي محادثات للإعلان عنها في ذلك الوقت.



وارتفعت أسهم شركات البناء الكورية الجنوبية التي تعرضت لكوريا الشمالية بعد الإعلان عن استعداد كوريا الشمالية لإستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة واستمرت في الارتفاع على الرغم من عمليات الإطلاق الأخيرة.



والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح (DMZ) بين الكوريتين في يونيو واتفقا على استئناف المفاوضات على مستوى العمل التي توقفت منذ القمة الثانية غير الناجحة بين الزعيمين في فيتنام في فبراير.



ولكن منذ اجتماع المنطقة المجردة من السلاح، قال المسؤولون الأمريكيون إن محاولاتهم لاستئناف المحادثات لم تتم الإجابة عليها.

وأجرت كوريا الشمالية أيضًا ما لا يقل عن ثماني عمليات إطلاق تجريبية منذ ذلك الحين، عادةً باستخدام صواريخ متعددة في كل مرة.



وقال رؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان "كل هذه الأعمال التي قامت بها كوريا الشمالية والتي تصاعد التوترات لا تساعد الجهود المبذولة لتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، ونكرر دعواتنا لوقف فوري".



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون، تحدث هاتفيا مع نظيره الكوري الجنوبي، لي دو هون، صباح يوم الثلاثاء.



وقاد بيجون محادثات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية، وناقش مع لي كيفية إحراز تقدم ملموس في نزع السلاح النووي والسلام، وفقا للوزارة، التي لم تذكر تعليقات تشو أو آخر عمليات الإطلاق.



وبينما قال المحللون إن كوريا الشمالية تجري اختبارات صاروخية لمجموعة من الأغراض، بما في ذلك التطوير التقني والطمأنينة لمؤسسة الدفاع، يبدو أن إطلاقات الثلاثاء قد تم توقيتها لإرسال رسالة إلى واشنطن.



وقال "دانييل ديبيتريس" وهو زميل في مؤسسة "برينس بريتيز"، وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن أن عمليات الإطلاق ربما كانت أحدث حالة تحول فيها كيم إلى اختبارات الصواريخ كإشارة دبلوماسية.



وأضاف: "ليس من جانبي الدخول إلى رأس كيم، لكن أبسط إجابة قد تكون الأكثر دقة: كوريا الشمالية تثبت ما سيحدث إذا لم تتوصل الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات بمقترحات واقعية".



وقلل ترامب من الاختبارات السابقة هذا العام قائلًا: "إنه لا يعتقد أن الصواريخ قصيرة المدى تنتهك أي اتفاقات".



وقال مسؤولون آخرون، بمن فيهم مستشار الأمن القومي في ترامب جون بولتون، أن عمليات الإطلاق القصيرة المدى التي تقوم بها كوريا الشمالية محظورة بموجب قرارات الأمم المتحدة.



وأعلنت كوريا الشمالية العام الماضي وقفا اختياريا على تجارب الأسلحة النووية، فضلًا عن إطلاق صواريخها الباليستية المتوسطة المدى العابرة للقارات.



وقالت كوريا الشمالية إن تطويرها لأسلحة جديدة يهدف إلى مواجهة التهديدات العسكرية والضغوط الهجومية ضد أمنها، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ووصول الطائرات المقاتلة الشبح الجديدة إلى الجنوب.



وفي حين أن الصواريخ التي تم الكشف عنها هذا العام كانت قصيرة المدى، إلا أن المحللين يحذرون من أنهم أظهروا تطورات تكنولوجية كبيرة ويمكن استخدامها للتهرب من الدفاعات الصاروخية.



