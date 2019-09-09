نشرة دمياط الإخبارية.. إزالة مكامير فحم مخالفة..وطوارئ لاستقبال العام الدراسي
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:16 م
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هند الشيال
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تقدم بوابة الفجر الالكترونية، فى إطار الخدمات التى تقدمها لقرائها ومتابعيها، وذلك فى النشرة اليومية التى تخص مواطنين محافظة دمياط، حيث نهتم بنشر كل ما يخص المواطن الدمياطي على الصعيد الخدمي والمعلوماتي وكافة الأخبار الحصرية التى تشهدها المحافظة أول بأول.. وإليكم التفاصيل:
رفع مستوي النظافة بمحافظة دمياط
أعلنت الدكتورة منا عوض محافظ دمياط، عن عدة اجراءات تخص ملف النظافة، وعن تشكيل لجنة من ادارة المتابعة والتفتيش المالى والاداري لمتابعة أحكام الحجز الإداري على المخالفين.
محافظ دمياط ترفع كفاءة مدارس المحافظة
قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بجولة ميدانية بمدارس المحافظة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب وجاهزية المدارس لبدء الدراسة ومتابعة مشروع تحفيظ القرآن الكريم بمدارس رأس البر.
وكيل الصحة يودع المواطنين قبيل رحيله
قام الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بدمياط السابق، بلقاء العاملين بديوان مديرية الصحة وذلك بعد اخلاء طرفه من ديوان مديربة الصحة بدمياط تمهيدا لاستلام عمله بديوان الوزارة..
إزالة 15 مكمورة فحم مخالفة
نفذ وحدة كفر البطيخ قرارات الازالة لمكامير الفحم بقريتي الرياض والبساتين مركز كفر البطيخ.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة لعدد 15 مكمورة على مساحة 1050 م.
رفع مستوي النظافة بمحافظة دمياط
أعلنت الدكتورة منا عوض محافظ دمياط، عن عدة اجراءات تخص ملف النظافة، وعن تشكيل لجنة من ادارة المتابعة والتفتيش المالى والاداري لمتابعة أحكام الحجز الإداري على المخالفين.
محافظ دمياط ترفع كفاءة مدارس المحافظة
قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بجولة ميدانية بمدارس المحافظة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب وجاهزية المدارس لبدء الدراسة ومتابعة مشروع تحفيظ القرآن الكريم بمدارس رأس البر.
وكيل الصحة يودع المواطنين قبيل رحيله
قام الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بدمياط السابق، بلقاء العاملين بديوان مديرية الصحة وذلك بعد اخلاء طرفه من ديوان مديربة الصحة بدمياط تمهيدا لاستلام عمله بديوان الوزارة..
إزالة 15 مكمورة فحم مخالفة
نفذ وحدة كفر البطيخ قرارات الازالة لمكامير الفحم بقريتي الرياض والبساتين مركز كفر البطيخ.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة لعدد 15 مكمورة على مساحة 1050 م.
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