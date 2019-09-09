وكيل وزارة الصحة يلتقي الموظفين قبيل رحيله (صور)



قام الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزاره الصحه بدمياط ، بجولة مرورية علي كل من مستشفيات دمياط التخصصي وكفر سعد المركزي وعزبه البرج المركزي ورأس البر المركزي وميت ابو غالب المركزي وكذلك وحدات صحه الاسره بشطا وغيط النصارى وشط جريبة والخياطة والشيخ درغام ومركز الملقا بالادارة الصحية بدمياط ومستشفيات الزرقا المركزي والسرو المركزي وفارسكور المركزي والحميات والصدر ووحدات صحه الاسره بالحوراني وميت الشيوخ والعبيدية وكفر العرب وكفر الشناوي والناصرية ومدين وشرباص ومركز فارسكور بالادارة الصحيه بفارسكور، للتأكد من تطبيق آليات رفع درجة الاستعداد القصوى بهذه المستشفيات.



ولاحظ أثناء الجولات غياب طبيب واحد وثلاثة من التمريض، وقرر وكيل الوزارة إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.



قام الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بدمياط السابق، بلقاء العاملين بديوان مديرية الصحة وذلك بعد اخلاء طرفه من ديوان مديربة الصحة بدمياط تمهيدا لاستلام عمله بديوان الوزارة.وقد ابدي العاملين بالمديريه شكرهم له علي الفتره التي قضاها كمدير للمديريه وتمنوا له التوفيق فيما هو قادم.من جانبه ابدى الدكتور خالد عبد الغني شكره وتقديره لجميع العاملين بمديرية الصحه والمستشفيات والادارات التابعه بمحافظة دمياط متمنيا للمنظومه الصحيه بدمياط مزيدا من الارتقاء والتطور.يذكر ان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قد اصدرت قرار بتعيين الدكتور محمود طلحة وكيلا لوزارة الصحة بدمياط خلفا للدكتور خالد عبد الغنى ونقله الي ديوان وزارة الصحة.يذكر ان الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط، قد قام بعدد من الجولات الميدانية على المستشفيات ورصد الأطباء المتغيبين وإحالتهم للتحقيق في النوبتجيات الخاصة بهم.في سياق اخر، قامت الادارة العامة للصيدلة بالمديرية برئاسة الدكتورة جيهان الديب مدير عام الصيدلة بتوجيه فرق ادارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتورة فاطمة رشاد للتفتيش على الصيدليات.واسفرت حملات التفتيش عن ضبط وتحريز ادوية مهربة مجهولة المصدر مصنفة جدول اول مخدرات عبارة عن 560 قرص ترامادولكما تبين وجود ادوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وعينات مجانية معدة للبيع وأدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان، وكذلك أسفر التفتيش عن عدم تواجد المديرين في عدد من الصيدليات.وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات المذكورة وعددها ١٥ محضر وتسليمها لقسم الشرطة الذي تتبعه تلك الصيدليات.ومن جانبه قال الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بدمياط بضرورة استمرار أعمال الرقابة على الصيدليات الخاصة لضبط سوق الدواء.شكلت الدكتورة جيهان الديب مدير عام إدارة الصيدلة بدمياط، عدة لجان من التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع مباحث التموين للتفتيش على مخازن الادوية والمستلزمات وكذلك الصيدليات.و اسفرت هذه الحملات عن ضبط ادوية غير مسجلة وادوية منتهية الصلاحية وكذلك ادوية مستشفيات منتهية الصلاحية وحررت بذلك عدة محاضر تم إحالتها لجهات التحقيق المختصة.كما قامت لجنة مكونة من مفتشي الصيدلة بمديرية الصحة بالاشتراك مع مسئولي الوحدات المحلية لمراكز المحافظة بتنفيذ قرارات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالغلق الإداري لبعض الصيدليات والغاء ترخيص عدد من الصيدليات المخالفة.