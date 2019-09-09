علي المري يسجل الأعلى نقاطًا بمهرجان ولي العهد للهجن

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، في نسخته الثانية عن قائمة أسماء ملاك الهجن المتصدرين في المنافسة على جائزة الأعلى نقاطًا منذ انطلاق المنافسات في 1 أغسطس 2019م، وتستمر اليوم.

وتصدر القائمة علي راشد سعيد المري برصيد 32 نقطه، تلاه في المركز الثاني محمد فهيد بيشان العجمي برصيد 27 نقطة، وجاء بطشان صالح اليامي بـ 10 نقاط ثالثًا، وعبدالهادي راشد عبدالهادي المري رابعًا برصيد 8 نقاط، فيما حلّ خامسًا فهد فهيد الهاجري بـ 7 نقاط، وجميعهم من السعودية.

ويتنافس ملاك الهجن للظفر بجائزة الأعلى نقاطًا وهي سيف ومليون ريال، وتحتسب النقاط في الأشواط العامة لأشواط الإنتاج والسباق الختامي على أن تكون ملكية المطية شخصية بنسبة 100%، مع أحقية المالك إضافة من له صلة قرابة من الدرجة الأولى كالأب والأبناء إذا كانت المطايا تحمل الشعار نفسه.

وأكدت اللجنة المنظمة أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان للتأكد من نتائج كشف المنشطات؛ حيث ستُستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن عن آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، إذ يُرجع في هذه الحالة إلى أكثر المتنافسين حصولًا على أفضل توقيت.

وشهدت منافسات مهرجان ولي العهد للهجن منذ انطلاقتها مشاركة واسعة من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والدول الصديقة للمنافسة على جوائزه التي بلغت (52) مليون ريال وهداياً عينية، تنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية التي تضمنت تنفيذ (439) شوطًا موزعة على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطًا مخصصة لجميع الفئات العمرية، والمرحلة الثانية لأشواط الماراثون والإنتاج والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطًا، وتأتي الأشواط الختامية في المرحلة الثالثة والأخيرة بـ 173 شوطًا.

يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة إلى دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة والفعاليات الوطنية، للحفاظ على الموروث الوطني ونشره بين مختلف فئات المجتمع بما يعكس العمق الحضاري للمملكة وأبنائها.

ويُعد مهرجان ولي العهد للهجن الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة جوائزه التي بلغت 52 مليون ريال وعدد (439) شوطاً تنافس فيها أكثر من 11 ألف مطية، وسط مشاركة كبيرة من دول الخليج والدول العربية والدولية.

وتأتي إقامة مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية في ظل الرعاية الكريمة لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة بأبناء هذا الوطن الغالي والعمل عل الحفاظ على تاريخه وثقافته وتراثه، وربط التكوين الثقافي المعاصر لأبناء هذا الوطن بالإرث الحضاري والتاريخي الكبير لأبناء الجزيرة العربية وكفاح الأجداد، إضافة إلى الاهتمام برعاية مربي الإبل وملاك الهجن وتشجيعهم للعناية بهذا الموروث الأصيل وما يمثله من أهمية اقتصادية للقائمين عليه وللوطن بشكل عام.

وجاء مهرجان ولي العهد للهجن ليعيد للذاكرة التاريخ المجيد والعمق التراثي والحضاري للثقافة العربية التي أنارت درب الأمم البشرية بالعلم والمعرفة والكفاح، ومثلت الإبل والهجن ركن أساسي للثقافة العربية والإسلامية الخالدة.

وأسهم مهرجان ولي العهد للهجن في إضافة لبنة جديدة مواكبة لرؤية المملكة 2030م للحفاظ على الموروث الوطني، وتطوير كل ما يتعلق بهذه الرياضة العريقة، بشكل منهجي مدروس قائم على البحوث والدراسات المتعلقة بالإبل وسلالات الهجن العربية الأصيلة والعمل على تشجيع الإنتاج المحلي للحفاظ على هذه السلالات الأصيلة من الهجن، إضافة إلى توسيع دائرة المشاركات الدولية في سباقات الهجن.

وتمتلك النفيسة التي تعتبر أول رئيسة تنفيذية للموارد البشرية في قطاع الاتصالات، خبرة عريضة في مجال إدارة الموارد البشرية لأكثر من 15 سنة، حيث شغلت عدة مناصب قيادية في عدة جهات في القطاع الصحي، تولت في مسيرتها كما أنها تولت إدارة عمليات الموارد البشرية، وعملت كمستشارة لإدارة الموارد البشرية لعدد من القطاعات المحورية الخاصة والعامة وحصلت شذى على شهادة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية من جامعة الملك عبدالعزيز.

كما أعلنت الشركة عن تعيين ندى الحارثي، نائبة للرئيس لشؤون الأعمال، حيث تمتلك الحارثي الحاصلة على شهادة الماجستير في الإدارة العالمية من جامعة ثندربيرد للإدارة الدولية خبرة عريقة في مجال التخطيط، والاستراتيجية، كما أنها عملت في عدة جهات منها وزارة الإعلام، والمركز الوطني للتخصيص، والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية".



