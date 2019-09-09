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مشاهدة مباراة هولندا واستونيا بث مباشر اليوم الاثنين 9-9-2019 اون لاين بدون تقطيع في تصفيات يورو 2020

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:53 م
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مشاهدة مباراة هولندا واستونيا بث مباشر اليوم الاثنين 9-9-2019 اون لاين بدون تقطيع في تصفيات يورو 2020
مشاهدة مباراة هولندا واستونيا
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مشاهدة مباراة هولندا واستونيا بث مباشر اليوم الاثنين 9-9-2019 اون لاين بدون تقطيع في تصفيات يورو 2020

وتحتل هولندا المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، خلف منتخبى أيرلندا الشمالية وألمانيا صاحبى المركزين الثانى والثالث على الترتيب برصيد 12 نقطة و9 نقاط على الترتيب، فيما تتذيل إستونيا الترتيب بدون أى رصيد من النقاط.

 

يذكر أنه من المقرر أن النسخة المقبلة من أمم أوروبا 2020 بين 12 يونيو و12 يوليو فى 12 مدينة من 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب "ويمبلي" الشهير فى العاصمة الإنجليزية لندن، مباراتى الدور نصف النهائى، إضافة إلى المباراة النهائية.


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