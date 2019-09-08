رابط ON SPORTS مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز| now بث مباشر مباراة الزمالك ضد بيراميدز| رابط ماتش الزمالك Shikabala

ننشر لكم مشاهدينا الكرام رابط بث مباشر مباراة الزمالك ضد بيراميدز كورة ستار kora star حيثُ يلتقي نادي الزمالك مع بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر مساء اليوم الأحد 8/9/2019 ومن المقرر أن تقام تلك المواجهة على ملعب "برج العرب".





- موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس:

تنطلق ضربة بداية مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة و9:00 بتوقيت مكة المكرمة و10:00 بتوقيت مدينة أبو ظبي، مشاهدة مباراة الزمالك zamalek ضد بيراميدز pyramids بث مباشر كورة لايف kora live.





- مشوار الزمالك وبيراميدز في كأس مصر:

فاز الزمالك في دور 32 على منية سمنود بهدف نظيف ثم تخطى الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في دور الستة عشر وتمكن من عبور مصر المقاصة بهدف في ربع النهائي وبعد ذلك عبر الاتحاد السكندري بصعوبة بهدف متأخر في نصف النهائي.





نادي بيراميدز استهل مشواره بفوز مثير على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتخطى الأهلي بهدف نظيف في دور الستة عشر ثم في الدور التالي فاز على حرس الحدود بهدفين نظيفين وبنفس النتيجة عبر بيتروجيت في نصف النهائي من الكأس.





مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز بث مباشر كورة أون لاين kora online وتعد مباراة قوية بين الطرفين فكل فريق يملك كتيبة نجوم قادرين على ضنع الفارق في أي مواجهة مهما كان الخصم كما تعتبر مباراة خاصة ما بين المدربين المخضرمين ديسابر وميتشو.





ويملك نادي الزمالك خط هجوم ناري مكون من شيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بينما بيراميدز لديه لاعبين مخضرمين يأتي على رأسهم عبدالله السعيد وجون أنطوي مهاجم الأهلي السابق، شاهد الآن لحظة بلحظة أحداث مباراة الزمالك اليوم ضد بيراميدز يلا شوت yallashoot.





ويأمل نادي الزمالك وجمهوره في إضافة بطولة جديدة لسجل الفريق الذي حصد كأس مصر 26 مرة إلا أن الهدف مختلف لدى نجوم بيراميدز الذي يسعون للحصول على البطولة الأولى لهم.





- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز ومشاهدة البث المباشر:

ينتظر أن يتم نقل المباراة النهائية من كأس مصر بين بيراميدز والزمالك عبر قناة أون سبورت on sport بالإضافة إلى قناتي النايل سبورت nile sport وتايم سبورت time sport وتابع الآن مباراة الزمالك وبيراميدز كول كورة coolkora ويمكنكم متابعينا مشاهدة المباراة عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر بجودة مناسبة لجميع سرعات الانترنت يوتيوب youtube.