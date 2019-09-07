نشرة أخبار الهلال اليوم السبت: حقيقة أزمة الأهلي والهلال.. وأخر تحرك من الزعيم في "صفقة كويلار"









شهد نادي الهلال، اليوم الموافق السبت 7 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها؛ حقيقة أزمة الأهلي والهلال، وأخر تحرك من الزعيم في "صفقة كويلار"





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أهم أخبار الهلال اليوم السبت الموافق 7 - 9 - 2019:-





- الأهلي يفاجئ الجميع.. أنباء مفاوضات الهلال مع الربيعي "كاذبة"





أنهى المسئولون في النادي الأهلي السعودي، الجدل حول الأنباء التي تتردد عن نية الأهلي، تقديم شكوى ضد الهلال، بسبب مفاوضاته السرية مع محمد الربيعي، رغم عدم دخوله الفترة الحرة.





ونفى أحمد الصائغ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تقديم شكوى ضد الهلال.





وقال الإعلامي والناقد الرياضي وليد الفراج عبر برنامجه "الدوري مع وليد": "تواصلت مع الصائغ شخصيًا، وأكدلي أن أنباء تفاوض الهلال مع الربيعي، كاذبة وعارية تمامًا عن الصحة".





وأضاف: "مثل هذه الشائعات هدفها الإضرار بنادي الهلال، وأن هذا الأمر ليس وليد اللحظة، بل بدأ منذ 10 سنوات ماضية".





وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن إدارة النادي الأهلي برئاسة، عبدالله بترجي، قد قررت تقديم شكوى ضد الهلال، مصحوبة بالأدلة، تؤكد تفاوض الزعيم، مع محمد الربيعي، حارس مرمى الفريق الأول، على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة.





وأضافت التقارير أن الربيعي، مصر على الانتقال إلى الهلال، ويرفض جميع العروض المقدمة من إدارة الأهلي السابقة والحالية، لتجديد عقده الذي ينتهي ف 2020، وسيتقدم بطلب لناديه للرحيل.





ووفقا ولائحة الاحتراف المحلية، فإن الهلال كان مهددا بعقوبة الحرمان من القيد لفترتي انتقالات، بالإضافة إلى الغرامة المالية؛ وذلك استنادا لما تنص عليه اللائحة من ضرورة حصول النادي الراغب في خدمات لاعب مرتبط بعقد ساري، على وافقة ناديه الحالي، وفي حالة مخالفة النادي الراغب في خدمات اللاعب لذلك، فستطبق عليه العقوبة.





- الهلال يرسل الدفعة الأولى من "صفقة كويلار"





كشفت تقارير صحفية برازيلية حصول نادي فلانجو البرازيلي، قيمة الدفعة الأولى من صفقة بيع اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار، إلى نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وأشارت شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، إدارة نادي الهلال تعاقدت مع كويلار مقابل؛ 7.5 ملايين يورو، تشمل قيمة شراء عقده بالإضافة إلى حصة ديبورتيفو كالي الكولومبي ناديه الأصلي، حيث يحصل نادي فلامنجو على نسبة 80% من قيمة الصفقة، بينما تذهب النسبة الباقية إلى النادي الكولومبي.





كما سيحصل اللاعب على 4 ملايين يورو من نادى الهلال، تشمل الراتب، ومقدم العقد الذي يمتد أربعة مواسم.





وأرسل الهلال مبلغ الدفعة الأولى من صفقة بيع كويلار إلى الهلال، إلى فلامنجو، بقيمة 5 ملايين يورو، وسترسل باقي قيمة شراء اللاعب والذي تبلغ 2.5 مليون يورو، في 2020.





-بشرى سارة لجماهير الزعيم.. الهلال يستعيد محترفيه وتعافي المصابين قبل مواجهة الفيحاء





أدى الفريق الأول في نادي الهلال السعودي تدريباته داخل مقر النادي الهلالي، اليوم، بمشاركة الفرنسي جوميز والإيطالي جوفينكو والبرازيلي إدواردو والسوري عمر خربين، بعد عودتهم من الإجازة الممنوحة لهم من الروماني رازفان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وشارك عدد كبير من اللاعبين الذين غابوا عن نادي الهلال في الفترة الأخيرة، في تدريبات اليوم، وعلى رأسها، محمد البريك، وصالح الشهري، والذي شاركوا في أغلب أوقات التدريبات، وذلك بالإضافة إلى مشاركة الدولي الكوري الجنوبي، جانج هيون سو، والذي عاد للتو من أجازة.





وذكرت تقارير صحفية، بأن لاعب نادي الهلال، عبد الله عطيف، قد أستمر في برنامجه التأهيلي، الذي تم وضعه له من قبل الجهاز الفني والطبي في الفريق خلال الفترة الأخيرة، وقد أصبح اللاعب من الإنتهاء منه ومن ثم العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات رفقة الزعيم.





ومن الأمور الهامة في تدريب الهلال اليوم، هي تواجد رئيس نادي الهلال، فهد بن سعد بن نافل، والذي شاهد تدريب الفريق من الملعب، وهذا في الوقت الذي من المتوقع بأن يكون هناك تدريب آخر للفريق الهلال مساء اليوم السبت.





ويستعد الهلال، لمواجهة ضيفه الفيحاء، السبت 14 سبتمبر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.





-سامي الجابر يكشف حقيقة خلافه مع إدارة نادي الهلال.. وينفي تدخله في صفقات الزعيم





نفى النجم سامي الجابر، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ما يتردد حول تدخله في صفقات الزعيم، والتي تم إحضارها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وحرص سامي الجابر لعلى التواصل مع الجمهور، والرد على جميع اسستفساراتهم عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".





وقال الجابر ردا على سؤال أحد متابعينه حول تدخله في صفقات الهلال: "ليس لي علاقه سواء من قريب أو بعيد بصفقات الهلال هذا الموسم".





وبالحديث عن وجود خلاف بينه وبين إدارة الزعيم أوضح: غير صحيح، أعضاء الشرف لهم الفضل فيما وصل إليه الهلال وما وصلت إليه شخصيًا، الهلال يقدّر رجاله الذين صنعوا منه زعيمًا لقارة آسيا".





وعند سؤاله عن مستوي مدرب الهلال الحالي، قال: "مدرب الهلال رازفان مميز، إن الفريق يسير بشكل جيد، الحكم مبكر على المدرب، ولكن البداية من وجهة نظري جيدة".



