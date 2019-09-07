الأحد.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية
السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:30 م
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الأحد.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية
أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم السبت، عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للشهادتين الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث قالت الوزارة، إنه غدًا الأحد الموافق 8 سبتمبر، سيتم الإعلان رسميا عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للطلاب الناجحين في الشهادتين الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
وأكدت الوزارة، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 سترفق على موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق بعد الإعلان عنها، وحرصًا من بوابة "الفجر" على تقديم الخدمات لأبنائها طلاب الثانوية العامة والشهدات الفنية، سنقدم لكم فيما يلي رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للاستعلام عنها فور ظهورها:
وبلغ عدد الطلاب المسجلين في تنسيق المرحلة الثالثة 2019، حوالي 183 ألف طالبًا وطالبة، التي بدأت مدة التسجيل منذ السبت الموافق 24 أغسطس، واستمرت حتى الأربعاء 4 سبتمبر الجاري.
المؤشرات الأولية في نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019
أظهرت المؤشرات الأولية في نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019، بأن يوجد فرص قوية لطلاب العلمي علوم بالكليات ككليات الآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية، بالإضافة إلى المعاهد العليا للسياحة والفنادق والألسن والنظم والإدارة والإعلام، بينما تنحصر فرص طلاب العلمي رياضة في حدود المعاهد الحاسبية ونظم المعلومات، وبعض الكليات كالحقوق والتربية.
وعن الفرص الضئيلة، تتوفر لطلاب الشعبة الأدبية في كلية الخدمة اجتماعية أسوان انتظام وانتساب وتربية نوعية موسيقية وفنية بجامعات السويس والمنوفية، بالإضافة إلى فرص معدودة في المعهد العالي للنظم بمدينة طنطا، فضلا عن توافر فرص بنسبة كبيرة لطلاب الشعبة الأدبية في معاهد الفنية التجارية بمصروفات، وسنوفيكم بالتفاصيل فور الإعلان عن نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2019 الأيام المقبلة.
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