الأحد.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية

المؤشرات الأولية في نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

أظهرت المؤشرات الأولية في، بأن يوجد فرص قوية لطلاب العلمي علوم بالكليات ككليات الآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية، بالإضافة إلى المعاهد العليا للسياحة والفنادق والألسن والنظم والإدارة والإعلام، بينما تنحصر فرص طلاب العلمي رياضة في حدود المعاهد الحاسبية ونظم المعلومات، وبعض الكليات كالحقوق والتربية.