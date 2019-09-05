ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠١٩

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:45 م
Advertisements
لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠١٩
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة تتصدر محركات البحث اليوم الخميس، حيث يتابع طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، بعدما أغلق موقع التنسيق أمس الأربعاء التابع لبوابة الحكومة المصرية باب التسجيلات، وفيمل يلي نقدم لكم لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠١٩ للاستعلام عليها فور ظهورها.



موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠١٩

أكد السيد عطا أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠١٩ ستعلن خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء عمليات المراجعة الحسابية الخاصة بالترشيحات، لافتًا إلى أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة أمام هؤلاء الطلاب، لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.

وعن تنسيق طلاب الشهادات الفنية، أعلن مكتب التنسيق مد الفترة لتسجيل الرغبات لحين الانتهاء من الناجحين من الدور الثاني، كما تقدم لموقع التنسيق حتى الآن نحو 191 ألف طالب وطالبة من أجل الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعي 2019/2020.

مؤشرات في نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

بدأت اللجنة العليا للتنسيق أعمال ترشيح الطلاب على الكليات، حيث أظهرت المؤشرات الأولية في نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وجود فرص قوية لطلاب العلمي علوم بالكليات ككليات الآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية، بالإضافة إلى المعاهد العليا للسياحة والفنادق والألسن والنظم والإدارة والإعلام، بينما تنحصر فرص طلاب العلمي رياضة في حدود المعاهد الحاسبية ونظم المعلومات، وبعض الكليات كالحقوق والتربية.

كما تتوافر فرص ضئيلة لطلاب الشعبة الأدبية في كلية الخدمة اجتماعية أسوان انتظام وانتساب وتربية نوعية موسيقية وفنية بجامعات السويس والمنوفية، بالإضافة إلى فرص معدودة في المعهد العالي للنظم بمدينة طنطا، فضلا عن توافر فرص بنسبة كبيرة لطلاب الشعبة الأدبية في معاهد الفنية التجارية بمصروفات.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠١٩ نتيجة تنسيق الثالثة نتيجة التنسيق لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠١٩ لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة شهادات فنية
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
تايوان
1
x
13:10
2
الأردن
الفلبين
2
x
13:30
5
سوريا
سنغافورة
2
x
13:45
2
اليمن
اندونسيا
2
x
14:00
1
ماليزيا
الهند
1
x
13:30
2
عمان
فلسطين
2
x
16:00
0
أوزبكستان
البحرين
1
x
18:30
1
العراق
قطر
6
x
18:30
0
أفغانستان
مبارايات ودية
اليابان
0
x
00:20
0
باراجواي
كوريا الجنوبية
0
x
15:30
0
جورجيا
السعودية
1
x
19:00
1
مالي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أرمينيا
1
x
18:00
3
إيطاليا
جزر فاروه
0
x
20:45
0
السويد
رومانيا
0
x
20:45
0
أسبانيا
إيرلندا
0
x
20:45
0
سويسرا