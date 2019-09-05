لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠١٩
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:45 م
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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة تتصدر محركات البحث اليوم الخميس، حيث يتابع طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، بعدما أغلق موقع التنسيق أمس الأربعاء التابع لبوابة الحكومة المصرية باب التسجيلات، وفيمل يلي نقدم لكم لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠١٩ للاستعلام عليها فور ظهورها.
موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠١٩
أكد السيد عطا أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠١٩ ستعلن خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء عمليات المراجعة الحسابية الخاصة بالترشيحات، لافتًا إلى أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة أمام هؤلاء الطلاب، لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.
وعن تنسيق طلاب الشهادات الفنية، أعلن مكتب التنسيق مد الفترة لتسجيل الرغبات لحين الانتهاء من الناجحين من الدور الثاني، كما تقدم لموقع التنسيق حتى الآن نحو 191 ألف طالب وطالبة من أجل الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعي 2019/2020.
مؤشرات في نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة
بدأت اللجنة العليا للتنسيق أعمال ترشيح الطلاب على الكليات، حيث أظهرت المؤشرات الأولية في نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وجود فرص قوية لطلاب العلمي علوم بالكليات ككليات الآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية، بالإضافة إلى المعاهد العليا للسياحة والفنادق والألسن والنظم والإدارة والإعلام، بينما تنحصر فرص طلاب العلمي رياضة في حدود المعاهد الحاسبية ونظم المعلومات، وبعض الكليات كالحقوق والتربية.
كما تتوافر فرص ضئيلة لطلاب الشعبة الأدبية في كلية الخدمة اجتماعية أسوان انتظام وانتساب وتربية نوعية موسيقية وفنية بجامعات السويس والمنوفية، بالإضافة إلى فرص معدودة في المعهد العالي للنظم بمدينة طنطا، فضلا عن توافر فرص بنسبة كبيرة لطلاب الشعبة الأدبية في معاهد الفنية التجارية بمصروفات.
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