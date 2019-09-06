يلا شوت STAR مشاهدة مباراة المانيا ضد هولندا بث مباشر – كورة اون لاين المانيا يلا شوت مشاهدة مباراة هولندا اليوم pLuS

تابع البث المباشر لمباراة منتخب هولندا بقيادة مدربه رونالدو كومان وفان دايك مدافع وقائد الطواحين الهولندية، مع منافسه منتخب المانيا بقيادة يواخيم لوف مدرب الفريق، KOORA ONLINE وذلك اليوم الجمعة 6 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية والتي ستقام خلال الموسم المقبل YALA SHOOOT PLUS.





germany vs netherlands بث مباشر مباراة المانيا وهولندا اليوم – مشاهدة مباراة المانيا بث مباشر – كورة اون لاين المانيا يلا شوت مشاهدة مباراة هولندا اليوم مباشر يواجه فريقان من أكثر الفرق موهبة في أوروبا يوم الجمعة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية UEFA 2020، حيث تستضيف ألمانيا هولندا في هامبورغ. كلا الفريقين في المجموعة C ولديهما بعض العمل للقيام به للقبض على الفريق المفاجئ في المقام الأول -إيرلندا الشمالية ألمانيا هي مثالية 3-0، بينما هولندا هي 1-0-1 قبل هذه المعركة من المركز الثاني ضد المركز الثالث.





كورة ستار وسوف تقام المباراة بين منتخب هولندا ومنتخب المانيا في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، YALA KOORA بينما سوف تقام في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وسوف تذاع المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية beIN SPORTS 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات KOORA LIVE.





وتأتي قائمة منتخب هولندا لتلك المباراة كالاتي GOAL KOORA :-

فيرمر - زيويت - سيليسين - ناثانيل أكي - فيرجيل فان دايك - ماتياس دي ليخت - دومفريس - دالي بليند - فيلتمان - دي فري - بروبير - فرينكي دي يونج - كيفين ستروتمان - دي رون - فيلينها - فينالدوم - ريان بابيل - بيرجيوس - بيرجوين - لوك دي يونج - مالين - منفيس ديباي - بروميس.





بينما تأتي قائمة منتخب ألمانيا في مواجهة هولندا KOORA STAR :-

مانويل نوير، مارك أندريه تير شتيجن، بيرند لينو، ماتياس جينتر، مارسيل هالستينبرج، لوكاس كلوسترمان، نيكو شولز، نيكلاس ستارك، نيكلاس سولي وجوناثان تاه، جوليان براندت، إيمري كان، ليون جوريتزيكا، إلكاي جوندوجان، كاي هافيرتز، جوناس هيكتور، جوشوا كيميتش وتوني كروس، سيرجي جنابري، تيمو فيرنر، لوكا فالدشميدت، ماركو رويس.





يلا شوت بلس يحتل المنتخب الألماني المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بعد خوض ثلاث جولات حتى الآن، KORA2DAY بينما يحل منتخب هولندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط بعد خوض مباراتين فقط في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، بينما يحل منتخب ايرلندا الشماليه في صدارة تلك المجموعة في مفاجأة من العيار الثقيل حتى الآن برصيد 12 نقطة من 4 مواجهات YALLA LIVE.



