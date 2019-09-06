يوم عاشوراء 2019.. مواقف الأنبياء في العاشر من محرم

يحتفل المسلمون في العاشر من محرم كل عام بيوم "عاشوراء"، والذي له مكانة خاصة عند جميع أتباع الأديان، يحرص المسلمون حول العالم على صيام يوم عاشوراء تقربًا إلى الله، ورغبة في نيل مغفرته وطلبًا للرزق في الحياة الدنيا والجنة في الأخرة، ويأتي هذا العام يوم عاشوراء 2019 يوم الإثنين المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري، على أن يكون صيام يوم تاسوعاء يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري.

أورد المؤرخون عن الكثير من مواقف نجي الله فيها المؤمنين، يعتبر يوم عاشوراء هو يوم التوبة على آدم، ويوم استواء سفينة نوح وخروجه منها، ويوم نجاة الخليل إبراهيم من النار، ويوم نجاة موسي وبني إسرائيل ويوم رفع عيسى إلى السماء.

أدم

يروي المؤرخون، أن يوم "عاشوراء هو اليوم الذي تاب الله على أدم أبو البشر عليه السلام، قد عصي أدم ربه بالأكل من الشجرة المحرمة، ونزل إلى الأرض بأمر من الله تعالى لتحقيق سنّة الاستخلاف في الأرض، وبدأ الخليقة، وتاب آدم عن ذنبه هذا وقبل الله توبته في هذا اليوم المبارك.

قال تعالى (فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)، أورد الحافظ ابن رجب في (لطائف المعارف)، أنه صح من حديث أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أنه قال: «سألت عبيد بن عمير عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: المحرم شهر الله الأصم فيه تيب على آدم عليه السلام فإن استطعت أن لا يمر بك إلا صمته فافعل".

حدث عبدالرزاق عن ابن جريج عن عكرمة، قال: "هو يوم تاب الله فيه على آدم يوم عاشوراء" وروى عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة قال: "كنا نتحدث اليوم الذي تيب فيه على آدم يوم عاشوراء، وهبط فيه آدم إلى الأرض يوم عاشوراء".

نوح

ثبت عن عبد العزيز بن سعيد عن أبيه، وكانت له صحبة، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجب شهر عظيم، فذكر حديثا في فضل شهر رجب، وفيه: - وفي رجب حمل الله نوحا في السفينة، فصام رجب وأمر من معه أن يصوموا، فجرت بهم السفينة سبعة أشهر أخرى، ذلك يوم عاشوراء أهبط على الجودي، فصام نوح ومن معه والوحش شكرا لله عز وجل، وفي يوم عاشوراء فلق الله البحر لبني إسرائيل، وفي يوم عاشوراء تاب الله عز وجل على آدم صلى الله عليه وسلم وعلى مدينة يونس، وفيه ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم".

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: "وقال قتادة وغيره: ركبوا في السفينة في اليوم العاشر من شهر رجب، فساروا مائة وخمسين يوما واستقرت بهم على الجودي شهرا"، وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم، وقد روى ابن جرير خبرا مرفوعا يوافق هذا، وأنهم صاموا يومهم ذلك.

موسى

قد ثبت بالسنة الصحيحة أن يوم عاشوراء، كان يوم نجاة بني إسرائيل وسيدنا موسي من فرعون، وهو يوم إغراق فرعون ونهاية الطغيان وانتصار أهل الإيمان رغم ضعفهم وقلة حيلتهم.

استوت سفينة نوح في يوم عاشوراء، وهو يوم خروجه منها، فقد روي الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء"، فقال: :"ما هذا من الصوم؟"، فقالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام نوح وموسى شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا أحق بموسى، وأحق بصوم هذا اليوم". فأمر أصحابه بالصوم.

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عيسى

رفع الله في يوم عاشوراء سيدنا عيسي للسماء، فقوله تعالى: "إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ"، وقال الضحاك: رفعه في يوم عاشوراء بين صلاتي المغرب والعشاء، ثم قال تعالى: وَكانَ اللَّهُ عَزِيزاً أي منيعاً حين منع عيسى من القتل حَكِيماً حين حكم رفعه إلى السماء.

مولد الخليل

حدث المؤرخين بالعديد من الحوداث التي حدثت في يوم عاشوراء، لكنها لم تثبت مثل أنه يوم مولد الخليل إبراهيم ومولد موسى ومولد عيسى، ويوم بردت فيه النار على إبراهيم، ورفع العذاب عن قوم يونس، وكشف الضر عن أيوب، ورد البصر على يعقوب، وأخرج يوسف من الجب، ويوم الزينة الذى غلب فيه موسى السحرة.



