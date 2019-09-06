"الصيام والدعاء".. أفضل الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء 2019

يحرص المسلمون حول العالم على صيام يوم عاشوراء تقربًا إلى الله، ورغبة في نيل مغفرته وطلبًا للرزق في الحياة الدنيا والجنة في الأخرة، ويأتي هذا العام يوم عاشوراء يوم الإثنين المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري، على أن يكون صيام يوم تاسوعاء يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري، وتستعرض "الفجر" الأعمال المستحبة في عاشوراء.

سبب التسمية

يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهو اليوم الذي نجا فيه الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام من فوعون وجنوده، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم عاشوراء.

أشارت المعاجم اللغوية، أن تسمية يوم يوم عاشوراء بهذا الاسم يقصد بها إلى اليوم العاشر من الشهر، وفي يوم عاشوراء أصبح المستخدم هو يوم عشوراء بإزالة الألف التي تلحق حرف العين، وذلك لسبب أنه يوم مميز في الحياة الدينية الخاصة بالمسلمين وهو مختلف تمامًا عن عاشوراء الخاص باليهود.

سبب الصيام

ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: “قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه، وأمر بصيامه.

فضل صيام عاشوراء

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن صيام يوم عاشوراء له فضل كبيرة، وكان صومه معروفًا بين الأنبياء عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسى عليهما السلام، فقد جاء عن أبى هريرة – رضى الله عنه – عن النبى – صلى الله عليه وسلم – قال: «يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء، فصوموه أنتم» اخرجه بقى بن مخلد فى مسنده.

وورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم عاشوراء” أخرجه مسلم في "صحيحه، وعن أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ" أخرجه مسلم في “صحيحه”.

الأعمال المستحبة

يستحب في يوم عاشوراء التوسعة على الأهل، وذلك وفق ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في حديث أبي هريرة أنه قال :«مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ» أخرجه البيهقى فى “شعب الإيمان”، قال ابن عيينة: قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرًا.

الأدعية المستحبة

من الأدعية والاذكار المستحبة ذكرها يوم عاشوراء، سبحانك أنت الله الحي الذي لا يموت، تباركت وتعاليت عمل يفعل الظالمين، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، يارب لا تحرمني من رحمتك وغفرانك.

كما يستحب الدعاء : ربنا لا تحملنا مالا طاقة لنا به، واعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولنا فنصرنا على القوم الكافرين، اللهم أنت رازق السائلين وغائث العائثين، إياك نعبدك وأياك نستعين، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم نجنا من ما نخاف، اللهم استرنا بسترك العظيم، اللهم اشفي مرضانا ومرضي المسلمين.

لماذا يجب صيام يوم تاسوعاء

أكدت الإفتاء، أن الصيام يوم تاسوعاء لعدة أسباب، وهى أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر، وأيضًا وصل يوم عاشوراء بصوم، والاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا صام يوم عاشوراء قيل له: إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ»، قَالَ ابن عباس: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ.



