من "الدولار" لـ"اليورو".. سقوط تجار عملة في القاهرة والجيزة



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتحرى عنه وضبطه حال تعامله مع أحد المصادر السرية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وضُبط بحوزته مبالغ مالية قدرها (755 دولار أمريكي، 4150 يورو، 42 ألف جنيه مصرى ) حصيلة نشاطه غير المشروع، وكذا هاتف محمول يحتوي على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على قيامه بمزاولة نشاطه غير المشروع.



وفي ذات الإطار تم ضبط ( طالب - مقيم بالجيزة ) حال تعامله مع أحد المصادر السرية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وضبط بحوزته مبلغ مالي قدره ( عشرة آلاف يورو).





وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما غير المشروع.



كما تم ضبط ( مالك محل لتجارة المحمول - مقيم بمصر القديمة القاهرة - سبق اتهامة في العديد من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ) لقيامه بمُعاودة نشاطه المُؤثم في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون حال تعامله مع أحد المصادر السرية من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وضُبط بحوزته مبالغ مالية قدرها ( 7016 دولار أمريكي، 70000 جنيه مصري ) من حصيلة نشاطه غير المشروع.





وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المُؤثم.









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وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب قيام ( حاصل على دبلوم تجارة - مقيم بالجيزة ) بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.