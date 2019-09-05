ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:03 م
Advertisements
حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة
متهم
Advertisements
طباعة
زينب عطا
 
Advertisements
أمرت نيابة المطرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لأتهامهم بالأتجار فى المواد المخدرة. 

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفادة ضبط (عاطلين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) وبحوزتهما (كيلو مخدر الأستروكس، كيلو مخدر الفودو، ميزان حساس، 2 قطعة سلاح أبيض– 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).

وبسؤالهم اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة البيضاء للدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لتوفير المستلزمات المدرسية.. "الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد"

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
تايوان
1
x
13:10
2
الأردن
الفلبين
2
x
13:30
5
سوريا
سنغافورة
2
x
13:45
2
اليمن
اندونسيا
2
x
14:00
1
ماليزيا
الهند
0
x
13:30
0
عمان
فلسطين
-
x
16:00
-
أوزبكستان
البحرين
-
x
18:30
-
العراق
قطر
-
x
18:30
-
أفغانستان
مبارايات ودية
اليابان
-
x
00:20
-
باراجواي
كوريا الجنوبية
0
x
15:30
0
جورجيا
السعودية
-
x
19:00
-
مالي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أرمينيا
-
x
18:00
-
إيطاليا
جزر فاروه
-
x
20:45
-
السويد
رومانيا
-
x
20:45
-
أسبانيا
إيرلندا
-
x
18:00
-
سويسرا