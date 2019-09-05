حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة

أمرت نيابة المطرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لأتهامهم بالأتجار فى المواد المخدرة.وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفادة ضبط (عاطلين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) وبحوزتهما (كيلو مخدر الأستروكس، كيلو مخدر الفودو، ميزان حساس، 2 قطعة سلاح أبيض– 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).وبسؤالهم اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة البيضاء للدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.