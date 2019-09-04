شاهد| لحظة الإعلان عن مبتكر مصر الأول.. وخبر سار من التعليم العالي



ويعتبر المعرض أحد الآليات التي تعتمد عليها الأكاديمية في تسويق مخرجات البحث العلمي الوطنية وفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة سريعة واحترافية، وهو ما يمثل استكمالًا لدور ورسالة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في خدمة المجتمع العلمي من ناحية والتنمية الاقتصادية والمجتمعية من ناحية أخرى وتأكيدًا على أهمية ربط البحث العلمي ومخرجاته بالصناعة واحتياجات المجتمع.



الجوائز:

تمنح أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جوائز مالية وشهادات تقدير ومنح احتضان تقدر بحوالي مليون جنيه مصري لأفضل الابتكارات. كما سيتم منح شهادات للسادة المشاركين في المعرض بإبتكاراتهم، هذا ويتم تقييم المعروضات (الابتكارات) للتحكيم العلمي والاقتصادي بواسطة لجان تحكيم متخصصة لاختيار أفضلها.





شروط الاشتراك:

يتم استقبال طلبات الإشتراك في المعرض من خلال رابط الإشتراك الموجود على الموقع الإلكتروني للأكاديمية

يتم دفع رسوم الإشتراك على حساب الأكاديمية (البنك المركزي المصري الفرع الرئيسي رقم حساب: 9190447778 الكود المؤسسي للأكاديمية: 11101201)



أخر موعد لتلقي الاشتراكات هو 4 أكتوبر 2018

ويتم عرض هذه الطلبات على لجان علمية متخصصة تعمل وفق معايير وضوابط علمية تنافسية واضحة لتحدد مدى انطباق هذه المعايير من عدمها على طالب الاشتراك واختراعه أو ابتكاره أو مشروعه، ومنها: أن يكون الاختراع مقدم أو حاصل على براءة اختراع، وأن يكون الاختراع عمليًا، وأن يكون المشروع المشارك ذا جدوىً اقتصادية، والأعمال الفنية المشاركة تكون هادفة وعلى مستوى عالي من الحرفية.

بثت قناة النهار الفضائية، الحفل الختامي لمسابقة "القاهرة تبتكر"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز.وحصلت شيرين فيليب، على المركز السادس في المسابقة، وجائزة قيمتها 50 ألف جنيها، وحصل حسن فتحي، على الجائزة الخامسة وقيمتها 70 ألف جنيها، وحصل محمد خيري على الجائزة الرابعة وقيمتها 100 ألف جنيها، وحصل إسماعيل محمد على المركز الثالث وجائزة قيمتها 150 ألف جنيها، وحصل أبانوب جمال على المركز الثاني وجائزة قيمتها 200 ألف جنيها، بينما حصل مصطفى حسين على المركز الأول ولقب "مبتكر مصر الأول"، وجائزة قيمتها 300 ألف جنيها.وأعلن وزير التعليم العالي، عن مضاعفة قيمة الجوائز من الموسم الثالث (الموسم المقبل)، مشددا على أنه سعيد بدعم هذه المسابقة، وأن الوزارة تسعى لنشر ثقافة البحث العلمي والعلوم والابتكار.أما الدكتور طارق شوقي، فقد أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان يتحدث عن مجتمع يفكر ويبتكر، وكل ما يحدث في التعليم الهدف منه هو أن يكون الشباب مؤهل للابتكار، ونرغب في إخراج جيل معتاد على البحث العلمي.ويعتبر معرض القاهرة الدولي للابتكار بمثابة سوق سنوى للابتكارات يستعرض فيه المبتكرين والمخترعين ومراكز نقل التكنولوجيا بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وطلاب الجامعات والتعليم قبل الجامعي وجمعيات رعاية المبتكرين والشركات التكنولوجية الناشئة ابتكاراتهم على زوار المعرض من العلماء والباحثين ورجال الأعمال والصناعة والاستثمار والإعلام وجهات تمويل البحث العلمى والابتكار والتمويل المخاطر والحضانات التكنولوجية وواحات العلوم والطلاب والجمهور من العامة، وذلك بهدف نشر ثقافة الابتكار والمساهمة فى خلق بيئة محفزة للابتكار والمساعدة في تسويق الابتكارات، كما يمثل المعرض منصة للتواصل بين كل أطراف منظومة دعم الابتكار على المستوين المحلي والدولي والتواصل والتعارف والتأسيس لشراكات ناشئة، كما يساعد المعرض على توثيق صلة المبتكرين بالمحيط العربي والدولي في مجالات المعارف العلمية والتقنيات الحديثة. فالمعارض والملتقيات العلمية الدولية منه خاصة تسهم في بناء جسور قوية من التعاون بين كثير من المؤسسات العلمية المحلية والعربية والدولية.وتنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المعرض بصورة سنوية، وتم تنظيم النسخ الأربع السابقة في الحرم اليوناني بالتحرير، قصر البارون، قلعة صلاح الدين، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ليأخذ بذلك المعرض موقعه على خريطة المعارض الدولية.