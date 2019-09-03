الذهب يسجل أعلي سعر في الأسواق منذ 6 سنوات

واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أعلى سعر للذهب منذ 6 سنوات، بعد أن ارتفع الذهب بنحو 26 دولار للاوقية في البورصة العالمية للذهب.





وارتفعت أسعار الذهب نظرًا لأنه من ملاذ أمن للإستثمار في ظل تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، وبالتزامن مع التراجع الكبير الذي أصاب أسواق المال، بالإضافة إلى انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للمرة الأولى في أكثر من 3 أعوام.





وتأتي مكاسب الذهب بالتزامن مع عدم اليقين التجاري، حيث دخلت تعريفات متبادلة جديدة بين الولايات المتحدة والصين حيز التنفيذ يوم الأحد رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن المحادثات التجارية لا تزال قائمة في وقت لاحق من هذا الشهر.





وجاء الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب بعد أن تخلى الدولار الأمريكي عن مكاسبه عقب ارتفاعه لأعلى مستوى منذ منتصف عام 2017.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.7 بالمائة أو ما يعادل 26.50 دولار ليصل إلى 1555.90 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل 2013.





كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 17 دولاراً في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1546.33 دولار للأوقية.









متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 823.16 جنيه 49.76 $ سعر الذهب عيار 22 754.57 جنيه 45.61 $ اسعار الذهب عيار 21 720.28 جنيه 43.54 $ اسعار الذهب عيار 18 617.38 جنيه 37.32 $ سعر الذهب عيار 14 480.18 جنيه 29.02 $ سعر الذهب عيار 12 411.58 جنيه 24.88 $ سعر الذهب عيار 9 308.69 جنيه 18.66 $ اسعار أوقية الذهب 25,600 جنيه 1,547 $ اسعار جنيه الذهب 5,762 جنيه 348.30 $ اسعار كيلو الذهب 823,158 جنيه 49,756 $

وخلال نفس التوقيت، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية عند 98.949، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ أبريل 2017 عند 99.370 في وقت مبكر من التعاملات. وخلال نفس التوقيت، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية عند 98.949، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ أبريل 2017 عند 99.370 في وقت مبكر من التعاملات.



