الذهب يسجل أعلي سعر في الأسواق منذ 6 سنوات
الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:01 م
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الفجر الاقتصادي
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واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أعلى سعر للذهب منذ 6 سنوات، بعد أن ارتفع الذهب بنحو 26 دولار للاوقية في البورصة العالمية للذهب.
وارتفعت أسعار الذهب نظرًا لأنه من ملاذ أمن للإستثمار في ظل تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، وبالتزامن مع التراجع الكبير الذي أصاب أسواق المال، بالإضافة إلى انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للمرة الأولى في أكثر من 3 أعوام.
وتأتي مكاسب الذهب بالتزامن مع عدم اليقين التجاري، حيث دخلت تعريفات متبادلة جديدة بين الولايات المتحدة والصين حيز التنفيذ يوم الأحد رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن المحادثات التجارية لا تزال قائمة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وجاء الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب بعد أن تخلى الدولار الأمريكي عن مكاسبه عقب ارتفاعه لأعلى مستوى منذ منتصف عام 2017.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.7 بالمائة أو ما يعادل 26.50 دولار ليصل إلى 1555.90 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل 2013.
كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 17 دولاراً في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1546.33 دولار للأوقية.
متوسط اسعار الذهب
اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب
عيار 24
|
823.16 جنيه
|
49.76 $
|
سعر الذهب عيار
22
|
754.57 جنيه
|
45.61 $
|
اسعار الذهب
عيار 21
|
720.28 جنيه
|
43.54 $
|
اسعار الذهب
عيار 18
|
617.38 جنيه
|
37.32 $
|
سعر الذهب عيار
14
|
480.18 جنيه
|
29.02 $
|
سعر الذهب عيار
12
|
411.58 جنيه
|
24.88 $
|
سعر الذهب عيار
9
|
308.69 جنيه
|
18.66 $
|
اسعار أوقية
الذهب
|
25,600 جنيه
|
1,547 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,762 جنيه
|
348.30 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
823,158 جنيه
|
49,756 $
وخلال نفس التوقيت، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية عند 98.949، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ أبريل 2017 عند 99.370 في وقت مبكر من التعاملات.
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الإثنين، مع تزايد الطلب على المعدن الأصفر ليصعد بنحو 6 دولارات للأوقية في البورصة العالمية للذهب ونحو 4 جنيهات للجرام بأسعار الذهب المحلي.
ويتزايد الطلب علي الملاذات الأمنة مع تزايد التوتير التجاري بين واشنطن وبكين وبدء جولة جديدة من تعريفات الند للند على سلع بعضهما البعض، التي زادت من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي عطلة نهاية الأسبوع، بدأ سريان مفعول تعريفات أمريكية بنحو 15 % على بعض السلع الصينية كما قامت بكين بتطبيق رسوم تتراوح نسبتها بين 5 و10 % على منتجات مستوردة من الولايات المتحدة.
ويتجه المستثمرون في العادة خلال أوقات عدم اليقين التجاري، إلى أسواق الملاذ الآمن والتي يأتي في مقدمتها الذهب.
في حين أكد الرئيس الأمريكي أن جولة المحادثات المزمع عقدها هذا الشهر لا تزال قائمة.
وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات اقتصادية اليوم تحسن النشاط الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى في نحو خمسة أشهر.
وبحلول الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.70 دولار ليصل إلى 1538.10 دولار للأوقية.
وكان المعدن الأصفر سجل مكاسب قوية خلال شهر أغسطس الماضي تجاوزت الـ90 دولاراً على خلفية التوترات التجارية والمخاوف الاقتصادية.
كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 0.4 بالمائة أو ما يوازي 6.17 دولار مسجلاً 1526.55 دولار للأوقية.
وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.1 بالمائة عند 99.059 قرب أعلى مستوى مسجل في أكثر من عامين.
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