رابط BEINMATCH بلس.. مشاهدة ليفربول ضد بيرنلي بث مباشر كورة ستار YALLA SHOOT PLUS رابط مانش ليفربول NOW





بث مباشر رابع جولات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تلك التي تجمع بين بيرنلي وفريق نادي ليفربول والتي يستضيفها ملعب إستاد تيرف مور.





يلا شوت أونلاين YALLA SHOOT ONLINE وقبل المباراة يعول الالماني يورجن كلوب على كتيبة من اللاعبين المميزين على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح الذي دون هدفين في الجولة الماضية قاد بهم الريدز للفوز على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.





يلا كورة إتش دي YALLA KORA HD في المقايل يدخل فريق نادي بيرنلي المباراة وهو الذي فرط في فوز كان بالمتناول اللقاء الماضي بعد أن أتاح لفريق وولفرهامبتون في العودة للقاء وتسجيل هدف الفوز في الدقيقة السابعة والتسعين في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد موليينو.





وسيدخل بيرنلي المباراة بالتشكيل التالي :-

• حراسة المرمى : نيك بوبي.

• خط الدفاع : ماثيو لوتون ، جيمس تاركوفسكي ، بن ميي ، أريك بيترس.

• خط الوسط : يوهان بيرغ جودموندسون ، جاك كورك ، أشلي ويستوود ، دوايت ماكييل.

• خط الهجوم : أشلي بارنس.





في المقابل سيدخل ليفربول المباراة بتشكيلة مكونة من :-

• حراسة المرمى : أدريان.

• خط الدفاع : ترينت ألكسندر أرنولد ، فيرجيل فان دايك ، جويل ماتيب ، أندري روبرتسون.

• خط الوسط : جوردان هندرسون ، فابينهو ، جيورجينهو فاينالدوم ، محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو.

• خط الهجوم : ساديو ماني.





ومن المنتظر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.





ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة مباراة ليفربول ضد بيرنلي عبر روابط كورة جول Kora Goal والتي تتيح لعشاق الريدز متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى كوول كورة COOL KORA بروابطها المختلفة مع لايف فور إتش دي Live7HD وغيرها من روابط البث المباشر الأخرى.



