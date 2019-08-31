STREAM TV مشاهدة مباراة أستون فيلا مباشرة beIN SPORTS HD بث مباشر HD يلا شوت مباراة استون فيلا وكريستال بالاس لايف

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، ضيفًا ثقيلاً على نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب “سيلهرست بارك”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، ونعرض لكم موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في السطور التالية لمتابعتها.





موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس اليوم وحكام المباراة

نقدم لكم موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس لمشاهدتها عندما تنطلق في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وسيدير المباراة تحكيميًا الحكم الإنجليزي كيفين فريند.





القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وكريستال بالاس ومعلق اللقاء

وسيتم إذاعة مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس حصريًا عبر قناة 7 beIN SPORTS HD، بتعليق المصري المتميز أحمد عبده.





هدف أستون فيلا وكريستال بالاس من المباراة

يسعى نادي أستون فيلا لتحقيق فوزه الثاني تواليًا في البطولة، ويأمل تريزيجيه في وضع بصمته الأولى مع فريقه الجديد بإحراز أولى أهدافه.





بينما يتطلع كريستال بالاس لمواصلة انطلاقته القوية بالتعادل أمام بورنموث وتحقيق الفوز على العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.





نتائج أستون فيلا وكريستال بالاس في أول ثلاثة مباريات بالبريميرليج

سقط أستون فيلا في فخ الخسارة في الجولة الأولى أمام توتنهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وواصل نتائجه السلبية في الجولة الثانية أمام بورنموث بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزه الأول في البطولة بالجولة الثالثة أمام إيفرتون بهدفين دون رد.





بينما فرض كريستال بالاس التعادل السلبي على نظيره إيفرتون في الجولة الأولى، وسقط في الجولة الثانية أمام الوافد الجديد شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، قبل أن يحقق فوزه الأول بالبطولة بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل أمام نظيره مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.





ترتيب كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”

يدخل كريستال بالاس اللقاء في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل أستون فيلا المركز السادس عشر برصيد ثلاثة نقاط.







