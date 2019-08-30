عميد معهد القلب: خطر الشيشة على صحة الإنسان أكثر من السجائر

قال الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب، إن تأثير الشيشة على صحة الإنسان أكثر خطرًا من السجائر، حيث أن المشاكل التي تسببها معقدة.





وأشار "أسامة"، خلال حواره ببرنامج "الحكيم في بيتك" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك فهم خاطىء لدى المواطنين أن الشيشة ليست مضرة بصحتهم، موضحًا أن التدخين في مصر يمثل 20% منهم 16% سجائر، و3،3%.





وأوضح أن شرب الشيشة في العمر من 20 إلى 40 عام قد تساوي السجائر، لافتًا إلى أن نسبة النيكوتين في الشيشة أكبر من السجائر.





وقد وصف أطباء كبار وخبراء فى الصحة السجائر والشيشة الإلكترونية بأنها «خدعة كبيرة لجذب المراهقين»، مؤكدين أنها تتسبب فى زيادة التهابات الجهاز التنفسى والرئة، كما أن المواد التى تتكون منها تسبب نوعين من السرطان.





يقول الدكتور عصام المغازى، رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر، إن السيجارة الإلكترونية استُحدثت فى الصين على يد الصيدلى الصينى «هون ليك»، فى عام 2003، حين قدم فكرة تبخير محلول «البروبيلين جليكول»، باستخدام الموجات فوق الصوتية المنتجة عن طريق جهاز «كهروضغطى»، ثم حصلت على براءة اختراع عالمية فى عام 2007.





ويضيف «المغازى»، خلال تصريحات صحفية، أن المصانع سارعت فى ابتكار أشكال مختلفة وجاذبة لتروق لعدد أكبر من الأشخاص، وأصبحت تجارة رائجة تدر على الشركات أرباحًا هائلة، حيث بلغت مبيعاتها عام 2013 أكثر من 2 مليار دولار، موضحًا أن أكبر أضرار التدخين الإلكترونى تتمثل فى إدمان «النيكوتين»، فعلى الرغم من كونها تحتوى على كميات أقل بكثير من النيكوتين مقارنة بالتدخين التقليدى، إلا أن احتمال إدمان النيكوتين بسببها يبقى قائمًا، كما أنها تساعد فى الإصابة بحساسية الجهاز التنفسى، وذلك بسبب احتواء السجائر الإلكترونية على عنصرى «جليكول البروبيلين» و«الجليسرول» بنسب عالية، ويلفت إلى أن هذه السيجارة تعمل على جذب الأطفال والمراهقين لعادة التدخين، وذلك بسبب شكلها الجذاب ونكهاتها المتعددة، ما قد يؤهلهم ليصبحوا مدخنين منتظمين.

ويؤكد رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر أنه بالرغم من وضوح بعض الأضرار الناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية، إلا أن هناك أضرارًا أخرى لم تُكتشف بعد، لافتًا إلى أن الإعلان عن حالة الوفاة سيجعل المؤسسات تتصدى لأضرار التدخين الإلكترونى، فى الفترة المقبلة.

وعما يثار حول مساعدة السيجارة الإلكترونية للمدخن للإقلاع عن التدخين، يشدد «مغازى» على أن هذه الأقاويل عارية من الصحة، وأكذوبة لجذب أكبر فئة من الشباب والمراهقين لها.

الجدير بالذكر أن السلطات الصحية فى ولاية إلينوى الأمريكية، أعلنت وفاة شخص أصيب بمرض رئوى، رجحت أنه أصيب به بعد تدخينه سجائر إلكترونية، وقالت الدكتورة نجوزى إزيكى، مديرة قطاع الصحة، فى بيان أوردته قناة «الحرة» الأمريكية، أمس الأول أن «استخدام السجائر الإلكترونية قد يكون خطيرًا».

وردًا عما يقال حول عدم الوقوف بشكل واضح على الأضرار الناتجة عن السيجارة الإلكترونية، يؤكد «تاج الدين» أن التدخين سيظل تدخينًا بأضراره المعروفة، موضحًا أن الإعلان عن أول حالة وفاة بسبب التدخين الإلكترونى يشير إلى أن هذه ليست الحالة الأولى، لكنها أول حالة يتم الإعلان عنها، ما يمثل جرس إنذار للجميع.











