اقترب محمد النني لاعب وسط نادي آرسنال الانجليزي ومنتخب مصر، من مغادرة صفوف المدفعجية وذلك قبل ساعات قليلة من إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية حيثُ سيكون لاعباً في بشكتاش التركي في تجربة جديدة.





ماذا قدم محمد النني مع آرسنال خلال 3 مواسم؟





وأوضحت صحيفة “turkish-football” التركية، اليوم الخميس، إن نادي بشكتاش قد توصل لاتفاق مع النجم المصري محمد النني وناديه آرسنال لاستعارته للفريق لتعويض رحيل جاري ميديل إلى صفوف بولونيا الإيطالي.

وكان النني من بين الأسماء المرشحة للرحيل هذا الصيف لأنه خارج حسابات إيمري أوناي مدرب نادي آرسنال في ظل وجود عناصر أخرى أفضل في مركز خط وسط الجانرز.

وشارك محمد النني مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 حيثُ خرج الفراعنة من دور الستة عشر بعد الخسارة من نيجيريا بهدف نظيف بالمباراة التي جمعت بين الطرفين على استاد القاهرة الدولي.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" عبر التقرير التالي ما قدمه النجم المصري محمد النني في صفوف آرسنال تزامناً مع انتقاله إلى بشكتاش التركي:

- انضم النني إلى آرسنال في 14 يونيو 2016 قادماً من تجربة ناجحة مع بازل استمرت لـ3 مواسم.

- النني جاء إلى آرسنال في وقت وجود المدرب الفرنسي آرسين فينجر ورغم ظهوره بمستوى جيد في بعض المباريات ولكنه عانى في الموسم الماضي من كثرة الجلوس على دكة الاحتياط فقد شارك في 17 مباراة فقط بمختلف المسابقات.

- ولعب النني مع آرسنال خلال الثلاث مواسم الماضية 89 مباراة بمختلف البطولات فقد سجل هدفين وصنع 8 تمريرات حاسمة.

- خاض مع المدفعجية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 32 مباراة صنع خلالهم هدفين ولم يسجل.

- ويذكر الجميع هدف النني التاريخي في شباك برشلونة بمباراة إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2016/17 وخرج وقتها لجانرز من البطولة بعد الخسارة بمجموع المباراتين (5-1).

- توج النني مع آرسنال بلقبين وهما؛ كأس الاتحاد الانجليزي 2016/17 وكأس الدرع الخيري موسم 2017/18.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" أكدت أن بيشكتاش سيتحمل تكاليف الراتب الذي يتقاضاه النني مع آرسنال على أن ينتقل الدولي المصري لصفوف بيشكتاش لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة البرطانية أن النني أصبح قريبًا من الرحيل لصفوف بيكتاش خاصة أن اللاعب أصبح بعيدًا عن حسابات المدير الفني للفريق أوناي إيميري والذي أعلن مؤخرًا أن لاعبه لن يمون في تشكيلته بالموسم الحالي.