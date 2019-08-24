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حماية المستهلك: الجهاز هو محامي الغلابة.. وهدفنا تقديم حل فوري للمواطن

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:48 م
حماية المستهلك: الجهاز هو محامي الغلابة.. وهدفنا تقديم حل فوري للمواطن
اللواء راضي عبدالمعطي
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز هو محامي الغلابة ووكيل المواطن في مواجهة أي ممارسات تجور على حقوق المواطن.

وأشار "عبدالمعطي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه تم وضع نظام داخل الجهاز من خلال تأسيس موقع إليكتروني تقوم كل شركة بالدخول عليه للإطلاع على المشكلات التي تتعلق بمنتجهم.

وأوضح أن الشركات الحكومية كالكهرباء والغاز والمياه يتواصلون مع الجهاز للرد على الشكاوى، مؤكدًا أن هدفهم تقديم حل فوري وسريع للمواطن.
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