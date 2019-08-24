فادي خفاجة يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل جديدة عن دوره في "حواديت الشانزليزية"
السبت 24/أغسطس/2019 - 04:02 م
سعد نبيل
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بدأ الفنان الشاب فادي خفاجة، تصوير أولى مشاهده في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، والذي يجسد شخصيه محمد افندي ثورجي ومعيد في كليه حقوق في عام 1950.
وأكد خفاجة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، على أن دوره يختلف عن باقي أدواره الذي جسدها في الدراما من قبل، لافتًا إلى أنه رشح للعمل عن طريق المخرج مرقص عادل،
وتطرق الفنان فادي خفاجة، في الحديث عن كواليس العمل، مشير إلى أنها كانت في منظمه، فضلًا عن إهتمام شركه "سنرجي"، بكافة تفاصيل العمل، مثل أٍرة التمثيل، والملابس والاكسسوارات"، بالإضافة إلى أن المخرج مرقص عادل كان يقوم بالنقاش بشكل مسمتر حول دوره، حتى يصل للإداء المطلوب للمشهد.
"حواديت الشانزليزيه" يعد ثانى إنتاجات شركة سينرجى للمسلسلات ذات الحلقات الطويلة، حيث من المقرر أن تعرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصرى" خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته دياب، وميرنا نور الدين، وحسنى شتا، وأخرون، إخراج احمد صالح، وتأليف أحمد أبو زيد، وينتمى لنوعة مسلسلات الـ 60 حلقة .
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