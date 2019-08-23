KSA HD - يوتيوب بث مباشر مباراة الهلال وابها koraonlin| مشاهدة مباراة الهلال وأبها dawriplus رابط مباراة الهلال جودة hd

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة الهلال امام ابها يلا شوت yalla shoot في اطار منافسات الدوري السعودي الممتاز حيث يستضيف الهلال فريق أبها على استاد جامعة الملك سعود يوم الجمعة 23 أغسطس 2019 kora live كورة لايف وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20 كورة اون لاين kora online.





وصل الزعيم إلى ربع نهائي دوري أبطال أسيا بعد أن نجح في تخطي الأهلي في مباراة الذهاب برباعيةyalla shoot kora live مقابل هدفين، ثم خسر على أرضه في لقاء الإياب بهدف دون رد كان غير كافي لتأهل الراقي للدور المقبل، واصطدم الهلال بفريق الاتحاد السعودي في ربع النهائي kora live hd، وسيتلقى الفريقان في لقاء الذهاب 27 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم 17 من شهر سبتمبر المقبل.





صعد فريق أبها إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم youtube live يوتيوب لايف بعد أن نجح في تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى للموسم المنصرم (2018-19)، فخلال مشواره طوال الدوري نجح في اقتناص 69 نقطة بواقع 19 انتصار و12 تعادل وسبع هزائم، وتأهل أيضًا إلى الدوري السعودي للمحترفين ثلاث فرق آخرى هم، ضمك، العدالة، الخليج.





التشكيل المتوقع لمباراة الهلال امام ابها yalla shoot

في حراسة المرمى : عبدالله المعيوف

في خط الدفاع :ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سون - محمد الدوسري

في خط الوسط الدفاعي: عبد الله عطيف - محمد كنو

في خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

في الهجوم: بافيتيمبي جوميس