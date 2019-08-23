رابط Sport: مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة ستار| كورة لايف مباراة الهلال أونلاين NOW

يواصل الدوري السعودي للمحترفين مبارياته لليوم الثاني على التوالي، بعد أن افتتح الموسم الجديد أمس الخميس بمواجهتين بالجولة الأولى.





وافتتح النصر حامل اللقب مشواره بالفوز على ضمك، فيما حقق أهلي جدة نتيجة مخيبة لعشاقه بالتعادل أمام العدالة بهدف لكل فريق.





وسيكون الهلال السعودي على موعد مع أولى مبارياته، حينما يلتقي مساء اليوم الجمعة نظيره أبها على ملعب جامعة الملك سعود، وعينه نحو تحقيق نتيجة الفوز للدخول في صراع المقدمة مبكرا والعودة للتتويج باللقب الغائب.





وتنطلق مباراة الهلال وأبها في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل فعاليتها مباشرة على قناة KSA Sports.





من المتوقع أن يبدأ الهلال بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : عبدالله المعيوف.

الدفاع : ياسر الشهراني وعلي البليهي وجانج هيون سون ومحمد الدوسري.

خط الوسط : عبد الله عطيف ومحمد كنو وسالم الدوسري.

الهجوم : سيباستيان جيوفينكو وأندريه كاريلو وبافيتيمبي جوميس.





ويمكنكم متابعة مباراة الهلال وأبها ضمن الجولة الأولى بدوري المحترفين السعودي، عبر كورة لايف KORA LIVE، ودوري بلس hd مشاهدة مباراة الهلال في الدوري السعودي للمحترفين بدزن تقطيع وبجودة عالية، koooragoal.