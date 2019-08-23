افضل طرق التخسيس لعام 2019 - خس 5 كيلو في اسبوع

منتجات دكتور نيوترشن ( dr. nutirtion products) تعتبر هى أسس التغذية في عام 2001 بجانب المنتجات الطبيعية الاستثنائية التي انتجها ، ومن خلالنا كوني مميزة الالكتروني نقدم لكم اهم المعلومات الخاصة بمنتجات دكتور نيوترشن





، ويعمل دكتور نيوترشن بجد لخدمة عملائة مع كل ما يحتاجونه من المنتجات الطبيعية، وأصبح الدكتور نيوترشن مؤثرا في قطاع الصحة وخفض و تخسيس الوزن، من خلال تواجده على الإنترنت وامكانية الوصول له عن طريق فروعه او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى





ما هى منتجات دكتور نيوترشن ؟





هى منتجات متنوعة انتجتها فروع نيوترشن ومنها منتجات لتقليل الوزن و التنحيف فهى منتجات طبيعية تساعد على قمع الشهية وحرق الدهون وإعادة تشكيل الجسم بطريقة مثالية و تشمل هذه المنتجات قهوة التخسيس، شاي التخسيس ، حبوب التخسيس ، بدلة التخسيس وكريم التخسيس اى انها تجمع بين مزيج من منتجات دكتور نيوترشن “لابيرفا” التي تم تصنيعها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية

افضل منتجات دكتور نيوترشن للتنحيف و التخسيس

1. شاي جراسو بيرنر





هو عبارة تركيبة عشبية طبيعية تعمل على حرق الدهون وزيادة معدلات حرق الجسم بشكل قوي وفعال

يساعد على حرق الدهون المتراكمه بالجسم بشكل سريع من اماكن تمركزها نتيجة احتوائه على مواد فعاله تزيد من معدل حرق الجسم

يقوم بتحفيز عملية الايض ويعطي شكل الجسم الذى تريده

يتميز بقدرته على طرد الدهون المخفية في الخلايا

يزيد من حيوية ونشاط الجسم لانه بمواده الفعاله يعمل على طرد السموم من الجسم





2. بيرفكت أناناس لتخفيف الوزن





يعتبر بيرفكت اناناس مكمل غذائي يتم انتاجه من الاناناس الطازج والمحلى مع الاستيفيا

هو مثالي للحد من السوائل الزائدة والتخلص من السيلوليت و ترهلات الجسم

تعزيز وظيفة الجهاز الهضمي و خاصة هضم البروتين

تركيبة منخفضة النشويات والسعرات ومناسبة للوصول الى الوزن المثالى .

يحتوي الكيس الواحد على المواد الفعالة في ربع ثمرة الاناناس









3. قهوة كارفر للتنحيف 3 في 1

هى قهوة مصنوعة من حبوب البن الاخضر فهي تساعد في تنظيم الوزن وشد الجسم

تعتبر قهوة كارفر لها دور فعال في تحسين عملية الايض في جسم الانسان

تزيد عملية تكسير الدهون وهي منخفضة السعرات الحرارية ومحلاة طبيعيا

تحتوى قهوة كارفر على حمض الكلوروجينيك الذي يحسن من كفاءة الانسولين و عملية تحلل الدهون

يقلل من إمتصاص الجلوكوز بالأمعاء و يقلل من مستوى الجلوكوز بالدم

فوائد منتجات دكتور نيوترشن للتخسيس





منتجات نيوترشن تركيبة غذائية متوازنة فهي الخطوة الأولى نحو برامج إنقاص الوزن

هى منتجات للتخسيس تستطيع تحديد شكل جسمك و ازالة الدهون

تساعد المنتجات الطبيعية من نيوترشن على قمع الشهية وحرق الدهون

تحتوي الجوارانا الموجودة في الشاى على الكافيين ثلاث مرات أكثر من القهوةالدهون، فهو مفيد جدا في مكافحة السيلوليت

تساعد على طرد السموم وتحسين عملية الهضم والاحساس بالحيويه والنشاط والتخلص من الشعور بالارهاق والتعب

تنشيط الجهاز العصبي المركزي ونشر الدهون في مجرى الدم

يستطيع الجسم استخدام الدهون واستغلالها كطاقة لعمل اجهزة الجسم بشكل مناسب فهو أكثر فعالية





مميزات منتجات دكتور نيوترشن مقارنة بمنتجات التخسيس الاخرى





تتميز منتجات نيوترشن بانها عبارة عن تركيبة منخفضة النشويات والسعرات ومناسبة للوصول الى الوزن المثالى

تتميز بانها يمكنها مواجهة خطر الدهون والدهون الثلاثية لانها تحتوي على كمية عالية من مادة البوليفينول

تساعد منتجات نيوترشن على توازن مستوى السكر بالدم وامتصاص الكربوهيدرات

يتميز بالقدرة الهائلة على تقليل مستويات السكر بنسبة تقارب (44%) كما يساعد على سرعة حرق الدهون والنزول فى الوزن

منتجت فعالة لتخسيس البطن والأرداف و التخلص من السيوليت

تساعد على ازالة ترهلات مابعد الولادة كما تخلص الجسم من احتباس السوائل

خالية من المواد الحافظة و الألوان الصناعية





اسعار منتجات دكتور نيوترشن

شاي جراسو بيرنر

يبلغ سعر شاى جراسو بيرنر في الامارات المتحدة 275 درهم اماراتى

يبلغ سعر شاى جراسو بيرنر في المملكة العربية السعودية 367 ريال سعودى

يبلغ سعر شاى جراسو بيرنر في مصر 340 جنية





بيرفكت أناناس لتخفيف الوزن

يبلغ سعر بيرفكت اناناس في الامارات المتحدة 350 درهم

يبلغ سعر بيرفكت اناناس في المملكة العربية السعودية 400 ريال سعودى

يبلغ سعر بيرفكت اناناس في مصر 250 جنية





قهوة كارفر للتنحيف 3 في 1

تبلغ سعر قهوة كارفر للتنحيف في الامارات المتحدة 300 درهم

تبلغ سعر قهوة كارفر للتنحيف في المملكة العربية السعودية 300 ريال سعودى

تبلغ سعر قهوة كارفر للتنحيف في مصر 295 جنية





اهم 5 اسئلة عن منتجات دكتور نيوترشن





1. اين توجد منتجات دكتور نيو ترشن ؟





توجد في فروع دكتور نيوترشن كما يمكن طلبها عن طريق مواقعهم في فيس بوك و تويتر





2. هل تناسب منتجات دكتور نيوترشن الاطفال ؟





هى منتجات بالطبع امنة ولكن قبل استخدامها للاطفال يجب استشارة الطبيب





3. هل تناسب منتجات دكتور نيوترشن المرأة الحامل ؟





لا فالمرأة الحامل لا يجوز استخدام اى منتجات حتى لو كانت امنة لها و ذلك لحماية الجنين و لكن يمكن استخدامها بعد الولادة لازالة الترهلات و السيوليت





4. هل استمر على هذه المنتجات دائما طوال الحياة ؟





عند الوصول للوزن المرغوب فيه يمكن ان تقف استخدامها فاى منتج لايمكن الاستمرار عليه طوال الحياة





5. هل يمكن ممارسة الرياضة مع تناول المنتجات ؟





الرياضة شيء مهم و تعطى نتائج سريعة فمن الممكن ان نمارسها مع الرجيم و المنتجات