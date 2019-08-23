العشري: الموسم القادم صعب وننتظر عودة الجماهير
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:30 ص
ريهام عبد المحسن
Advertisements
Advertisements
أكد طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود أن الموسم المقبل سبكون صعبا وأنهم ينتظرون عودة الجماهير.
وقال العشري في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر: "الموسم الماضي كان صعب وشاق وحاربنا فيه حتى آخر مباراة والموسم المقبل صعب".
واختتم العشري تصريحاته قائلاً :"سنقدم آداء جيد الموسم المقبل من بدايته وسنتعاقد مع لاعبين جيدين وننتظر عودة الجماهير".
Advertisements
المزيد عن: طارق العشري رياضة الدوري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة