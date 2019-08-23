العشري: الموسم القادم صعب وننتظر عودة الجماهير

أكد طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود أن الموسم المقبل سبكون صعبا وأنهم ينتظرون عودة الجماهير.





وقال العشري في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر: "الموسم الماضي كان صعب وشاق وحاربنا فيه حتى آخر مباراة والموسم المقبل صعب".





واختتم العشري تصريحاته قائلاً :"سنقدم آداء جيد الموسم المقبل من بدايته وسنتعاقد مع لاعبين جيدين وننتظر عودة الجماهير".



