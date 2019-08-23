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العشري: الموسم القادم صعب وننتظر عودة الجماهير

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:30 ص
العشري: الموسم القادم صعب وننتظر عودة الجماهير
طارق العشري
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود أن الموسم المقبل سبكون صعبا وأنهم ينتظرون عودة الجماهير.

وقال العشري في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر: "الموسم الماضي كان صعب وشاق وحاربنا فيه حتى آخر مباراة والموسم المقبل صعب".

واختتم العشري تصريحاته قائلاً :"سنقدم آداء جيد الموسم المقبل من بدايته وسنتعاقد مع لاعبين جيدين وننتظر عودة الجماهير".

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