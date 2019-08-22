بث مباشر HD مشاهدة مباراة النصر وضمك كورة أونلاين Ksa Sports الأسطورة دوري بلس يلا شوت يوتيوب| النصر تابع لايف

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة النصر امام ضمك يلا شوت yalla shootعلى استاد الملك فهد الدولي يوم الخميس 22 أغسطس 2019 ميلادياً، وذلك في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.





تأهل العالمي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن تعادل أمام فريق الوحدة الإماراتي بهدف لمثله في ذهاب دور الـ16 kora online live كورة اون لاين لايف ليضرب موعدًا مع فريق السد القطري في ذهاب ربع النهائي يوم 26 من الشهري الجاري بالرياض، على أن يكون لقاء العودة يوم 16 سبتمبر القادم بملعب جاسم بن حمد بالدوحة.





yalla kora يلا كورة سيدخل المدرب البرتغالي هذا اللقاء بنفس طريقته المعتاد عليها مع الفريق طوال الموسم الماضي،لايف اتش دي كورة live hd kora وسيدفع بعمر هوساوي ومايكون بيريرا في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد موسى، جوليانو فيكتور، نور الدين امرابط.

التكشيل المتوقع للنصر امام ضمك kora live





في حراسة المرمى: براد جونز

في خط الدفاع: عبد الرحمن العبيد - عمر هوساوي - مايكون بيريرا - سلطان الغنام

في خط الوسط الدفاعي: عبد الله الخيبري - عبد الرحمن الدوسري

في خط الوسط الهجومي: أحمد موسى - جوليانو فيكتور - نور الدين امرابط

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله



