"نكتة بايخة" لأصالة تقترب من 5 ملايين مشاهدة (فيديو)
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:27 ص
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حققت أغنية "نكتة بايخة" للنجمة أصالة أكثر من4,420,355 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع يوتيوب يوم 7 أغسطس الجارى، حيث نالت إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى.
الأغنية من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد، كما أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها بالردود الفعل الإيجابية على ألبومها الجديد "فى قربك"، وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.
يذكر آن أصالة ظهرت لأول مرة كممثلة فى فيلم "ولاد رزق2" كضيفة شرف مع النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم اخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى.
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