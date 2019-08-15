نشرة أخبار الظهيرة.. كريم العمدة: مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج للإصلاح الاقتصادي

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، اقتحام عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وعلى رأسهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اوري ارئيل.

"الهجرة": وصلتنا ٣١٠٢ شكوى من المصريين بالداخل والخارج خلال يناير حتى يوليو 2019

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن عدد الشكاوى التي وردت إلى الوزارة خلال الفترة من يناير إلى يوليو ٢٠١٩، بلغ ٣١٠٢ شكوى من المصريين بالداخل والخارج.

وأضافت الوزارة أنه قد تم التعامل مع كل منها خلال هذه الفترة، إلى أن وصل نسبة ما تم حله من هذه الشكاوى إلى ما يقرب ٨٩.٧٥٪ ، بواقع انتهاء ٢٧٨٤ شكوى.





قال الدكتور كريم العمدة، الباحث الاقتصادي، إن الدولة المصرية تتجه نحو تقليل العجز في الموازنة، حيث هناك توقعات أن يقل العجز العام الجاري عن 7%.

وأشار "العمدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن لولا تطبيق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي ما كانت تستطع الدولة تحقيق معدل نمو مرتفع يقترب من الـ 6%.





اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وعلى رأسهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اوري ارئيل.

وأفاد شهود عيان أن سدنة المسجد الأقصى وحراسه انتشروا في مرافق المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية.





يستعد السودان لأحد أكبر الأحداث في تاريخه الحديث، وهو توقيع الاتفاق بين "قوى إعلان الحرية" والمجلس العسكري الانتقالي على وثيقة الإعلان السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري، اللتين تمهدان لإعلان تشكيل الحكومة وبداية الفترة الانتقالية.

وسيتم التوقيع بعد غد السبت في مراسم رسمية بحضور قادة ثماني دول على الأقل، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، وقادة أفارقة وعرب وغربيين.







