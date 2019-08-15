كريم العمدة: مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج للإصلاح الاقتصادي

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قال الدكتور كريم العمدة، الباحث الاقتصادي، إن الدولة المصرية تتجه نحو تقليل العجز في الموازنة، حيث هناك توقعات أن يقل العجز العام الجاري عن 7%.



وأشار "العمدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن لولا تطبيق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي ما كانت تستطع الدولة تحقيق معدل نمو مرتفع يقترب من الـ 6%.



وأضاف أن الدولة قامت بتطبيق عدد من الإجراءات لجذب الاستثمارات، حيث أن الاستثمارات التي دخلت مصر آخر عامين من أعلى معدلات الاستثمار التي دخلت أفريقيا، حيث طبقت مصر أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي.

