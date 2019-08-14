بث مباشر مباراة ليفربول| live يلا شوت بث مباشر تشيلسي Yalla Shoot كورة ستار لايف KORA STAR اسرع سيرفر

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأربعاء 14-8-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف Kora live ، حيث يستضيف ملعب فودافون بارك فى مدينة اسطنبول التركية، مباراة كأس السوبر الأوروبي لعام 2019 بين كلا من ليفربول بطل دورى أبطال اوربا وتشيلسى بطل الدورى الأوروبي، مساء اليوم الاربعاء، رابع ايام عيد الأضحى المبارك.





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من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الريدز والبلوز، اليوم الأربعاء، فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي.





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وسوف تذاع أحداث مباراة كأس السوبر الأوروبي، بين ليفربول وتشيلسي، عبر قناة بي ان سبورتس bein sports ، كما يمكنكم مشاهدة أحداث المباراة بجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الفجر الرياضي.





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من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ادريان، خط الدفاع: ارنولد- جو جوميز- فان دايك- روبرتسون، خط الوسط: فابينيو- هيندرسون – فينالدوم، خط الهجوم: محمد صلاح- فيرمينو – اوريجي.





في حين ينتظر أن يدخل المدرب الواعد فرانك لامبارد بتشكيل يضم كلاً من، حراسة المرمى: كيبا، خط الدفاع: أزبيلكويتا - كريستينسين - زوما – إيمرسون، خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينيو - ماسون ماونت – باركلى، خط الهجوم: بيدرو - تامى ابراهام.



