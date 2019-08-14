يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر KOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف) beIN SPORTS HD1

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مع نظيره تشيلسي، في قمة إنجليزية خالصة على الأراضي التركية، ضمن إطار كأس السوبر الأوروبي.





ومن المنتظر أن يتم نقل المباراة حصريًا عبر قنوات beIN SPORTS HD1، وPolsat Sport البولندية، وcanale 5 italia الإيطالية، SerbiaRTS 1 وArena Sport 1 الصربية، وTVi portugal البرتغالية.





ويدير المباراة تحكيميًا الفرنسية ستيفاني فرابار، ويعاونها كلاً من الفرنسية مانويلا نيكولوزي، و الأيرلندية ميتشيل أونيل، على أن تنطلق المباراة بينهما في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





ويتطلع لألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز للحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخه، حيث يعول على قوته الهجومية المتمثلة في محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو بالإضافة للمتألق في الفترة الأخير أوريجي.





بينما يتطلع لامبارد، المدير الفني للبلوز في قيادة فريقه للفوز، لمحو أثار الهزيمة المذلة في الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، فيي الجولة الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



