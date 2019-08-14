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نشرة أخبار الظهيرة.. تنفيذ 46 ألف حكم قضائي وضبط 139 قضية مخدرات

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:00 م
نشرة أخبار الظهيرة.. تنفيذ 46 ألف حكم قضائي وضبط 139 قضية مخدرات
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ياسمين مبروك
 
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توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ تعيين وليد عوض رئيسا لهيئة ميناء دمياط وطارق شاهين لميناء الإسكندرية، وناسا تنشر صورا مروعة لذوبان الأنهار الجليدية في أيسلندا.

أعلنت وزارة النقل، صدور قرار بتكليف اللواء بحري/ وليد عوض، للقيام بأعمال رئيس هيئة ميناء دمياط خلفا للربان طارق شاهين الذي تم ندبه  للعمل رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية.

أصدرت وكالة "ناسا" صورا مروعة تٌظهر كيف تسببت درجات الحرارة المرتفعة في القطب الشمالي بذوبان الأنهار الجليدية الهائلة في أيسلندا، خلال 3 عقود فقط، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر أمرا بإيقاف الاحتفالات الرسمية بالقصر الملكى الخاصة بعيد ميلاده ابتداء من هذه السنة، والذى جرت العادة إقامته يوم 21 أغسطس من كل سنة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 35 قطعة سلاح ناري، و139 قضية مواد مخدرة، و26 ألفا و189 مخالفة مرورية، و780 مخالفة مرافق، وتنفيذ 46 ألفا و994 حكما قضائيا متنوعا.


 

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