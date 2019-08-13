النقل: وليد عوض رئيسا لهيئة ميناء دمياط وطارق شاهين لميناء الإسكندرية

أعلنت وزارة النقل، صدور قرار بتكليف اللواء بحري/ وليد عوض، للقيام بأعمال رئيس هيئة ميناء دمياط خلفا للربان طارق شاهين الذي تم ندبه للعمل رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية.



