نشرة أخبار منتصف الليل.. الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، و"الطفولة والأمومة" ينجح في إحباط محاولة زواج طفلة بمحافظة قنا.

وجاء فى القرار، فى المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد 13 البندين 1 و3، و14 بند 1،24،51 الفقرة الأولى، 99 الفقرتين الأولى والثانية، 103،128،129،131،135 مكررا الفقرة الثالثة، 143،144،152،156 مكررا، 187، 196 البند "2" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس تلقي استغاثة عبر صفحته على الفيسبوك من أحد الأهالي بإحدي قرى محافظة قنا، مفاداها أنه سيتم تزويج طفلة اليوم تاركًا عنوان واسم الطفلة، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل حمل رقم 158830.

أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية إن وحدات الاقتحام في الجيش السوري تمكنت مساء اليوم الثلاثاء، من السيطرة على بلدة كفر عين شرق بلدة الهبيط باتجاه خان شيخون التي تعتبر أهم معاقل الملسحين في ريف إدلب الجنوبي.

قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن العناصر الإرهابية الأوروبية المنضمة إلى "داعش"، تعتبر قنبلة موقوتة، حيث أنهم سهلوا لهم القدوم إلى منطقة الشرق الأوسط، وحاليا يرفضون عودة هذه العناصر.





وأضاف "يعقوب" في مداخلة مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن المطلوب من الدول الأوروبية محاكمة هذه العناصر، مشيرًا إلى أن بينهم رجال وسيدات وأطفال، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض في وقت سابق إعادة سيدة تدعى "هدى"، منضمة إلى التنظيم الإرهابي.