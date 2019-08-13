الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 31 مكرر "و"، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.









وجاء فى القرار، فى المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد 13 البندين 1 و3، و14 بند 1،24،51 الفقرة الأولى، 99 الفقرتين الأولى والثانية، 103،128،129،131،135 مكررا الفقرة الثالثة، 143،144،152،156 مكررا، 187، 196 البند "2" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، النصوص الأتية:





مادة "13 بند 1:





متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة،و يجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الاجنبى بالعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.



