يلا شوت بلس GOAL مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف الهلال YALLA SALAH مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي الكرة العربية، صوب ستاد "جامعة الملك سعود"، لمشاهدة القمة السعودية الآسيوية المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ونظيره أهلي جدة، ضمن إطار إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.





وتنطلق المبارة بينهما في تمام السابعة والنصف مساء الثلاثاء الموافق 13 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 2 hd، وقناة الكأس hd 6، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.





يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS، ومن المتوقع أن يبدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: عبدالله المعيوف

في الدفاع: ياسر الشهراني، هيون سو، علي البليهي، محمد الدوسري

في الوسط: عبد الله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري

في الهجوم: سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز.





بينما من المنتظر أن يدفع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للراقي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمي: محمد العويس

في الدفاع: حسين عبدالغني، محمد خبراني، محمد آل فتيل، يزيد البكر

في الوسط: سلمان المؤشر، نوح الموسي، جوزيف دي سوزا، دانييل أليكسيتش

في الهجوم: دجانيني، عمر السومة.





يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر kora live، ويسعى الهلال لتأكيد فوزه ذهابًا، بتحقيق نتيجة إيجابية يضمن بها التأهل إلى دور الثمانية.





بينما يتطلع الأهلي لعمل ريمونتادا تاريخية بقلب الطاولة على مواطنه الهلال، من خلال تحقيق الفوز بنتيجة 3/0، لضمان العبور للدور القادم، مشاهدة مباراة الهلال والأهلي حصريًا KORA GOAL.



