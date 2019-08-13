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عاجل.. تحذير من عبوات مهربة لدواء مستخدم في علاج الأورام

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:30 م
عاجل.. تحذير من عبوات مهربة لدواء مستخدم في علاج الأورام
أرشيفية
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منى صموئيل
 
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أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، منشورا للتحذير من عبوات مهربة وغير مسجلة من المستحضر الدوائي "zytiga 500 mg tab" والمستخدم في علاج الأورام.

وجاء نص التحذير كالأتي: "إلحاقًا للمنشور الدوري رقم 21 لعام 2019 والخاص بضبط تحريز العبوات المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة من مستحضر" zytiga 500 mg tab" فقد تمت افادتنا من وعليه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية المهربة بعدة امور أبرزها: 

وأوضح المنشور أن المركز العلمي لشركة جانسن أفاد بأن السعر الجبري المدون على العبوة الأصلية، هو 46 ألفا و611 جنيها للعبوة 60 قرصا، كما أن العبوة الأصلية تحتوي على 5 شرائط بكل شريط 12 قرصا.

وتابعت وزارة الصحة في منشورها أن العبوات المقلدة معبأة في برطمان بلاستيك، كما أن العبوة الأصلية مدون عليها رقم التسجيل 328792018 والعبوات المقلدة غير مدون عليها رقم التسجيل.
عاجل.. تحذير من عبوات مهربة لدواء مستخدم في علاج الأورام
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