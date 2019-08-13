قوى الحرية السوداني: العبر في الثورات السابقة دعتنا لعدم التعجل في الفترة الانتقالية
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:46 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إن المرحلة الانتقالية تم إطالتها لتكون ثلاثة سنوات لكي يتم تفكيك بنية الدولة العميقة وبناء دولة جديدة، لأن الثلاثون عاما الماضية ساهمت بشكل سلبي في المؤسسات.
ولفت "عباس"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، إلى أن الدروس والعبر في الثورات السابقة هي التي دعتهم إلى عدم التعجل في الفترة الانتقالية.
وشدد المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن النظام الجديد في السودان يقوم على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى، واحترام التنوع في مكونات المجتمع السوداني، وإحلال السلام وليس الحروب الأهلية.
Advertisements
المزيد عن: توك شو السودان الحرية والتغيير أخبار
- السودان.. "الحرية والتغيير" تسلم رؤيتها للفترة الانتقالية
- أبرز النقاط الخلافية خلال مباحثات "المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير" بالسودان (فيديو)
- "قوى الحرية والتغيير" تواصل حوارها مع المجلس العسكري بالسودان اليوم
- تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث اعتصام الخرطوم
- عاجل.. الاتفاق على إقامة نظام مدني ديمقراطي وإحلال السلام في السودان
- مسؤول بالحركة الشعبية: مصر كانت مع الشعب السوداني في كل الأوقات
- "قوى الحرية" بالسودان: توقيع اتفاق تشكيل هياكل الفترة الانتقالية 17 أغسطس
- "قوى الحرية والتغيير": إتمام عملية السلام في السودان خلال 6 أشهر
- "قوى الحرية والتغيير": علاقاتنا مع الجبهة الثورية أخوية
- متحدث "الحرية والتغيير" السوداني: نمر بأكثر المراحل حرجا في التاريخ