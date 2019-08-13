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قوى الحرية السوداني: العبر في الثورات السابقة دعتنا لعدم التعجل في الفترة الانتقالية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:46 ص
قوى الحرية السوداني: العبر في الثورات السابقة دعتنا لعدم التعجل في الفترة الانتقالية
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نعيم يوسف
 
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قال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إن المرحلة الانتقالية تم إطالتها لتكون ثلاثة سنوات لكي يتم تفكيك بنية الدولة العميقة وبناء دولة جديدة، لأن الثلاثون عاما الماضية ساهمت بشكل سلبي في المؤسسات.

ولفت "عباس"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، إلى أن الدروس والعبر في الثورات السابقة هي التي دعتهم إلى عدم التعجل في الفترة الانتقالية.

وشدد المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن النظام الجديد في السودان يقوم على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى، واحترام التنوع في مكونات المجتمع السوداني، وإحلال السلام وليس الحروب الأهلية.
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