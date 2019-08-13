قوى الحرية السوداني: العبر في الثورات السابقة دعتنا لعدم التعجل في الفترة الانتقالية

قال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إن المرحلة الانتقالية تم إطالتها لتكون ثلاثة سنوات لكي يتم تفكيك بنية الدولة العميقة وبناء دولة جديدة، لأن الثلاثون عاما الماضية ساهمت بشكل سلبي في المؤسسات.





ولفت "عباس"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، إلى أن الدروس والعبر في الثورات السابقة هي التي دعتهم إلى عدم التعجل في الفترة الانتقالية.



