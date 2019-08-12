خبراء: التقلب الأمريكي في السياسة التجارية عمل تنموي

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يعتبر العديد من العلماء وقادة الأعمال أن التقلب الأمريكي في سياستها التجارية تجاه الصين هو عمل تنموي بعد أن قررت واشنطن فرض تعريفة إضافية بنسبة 10 بالمائة على الواردات الصينية بقيمة 300 مليار دولار أمريكي، مما يتناقض مع الإجماع الذي توصل إليه رئيسا البلدين ولاية في أوساكا.



وقال إريك مانجوني، الباحث في جامعة والتر سيسولو بجنوب إفريقيا، إنه من الواضح أن الولايات المتحدة تحاول الضغط على الصين لتقديم تنازلات مهمة بشأن المحادثات التجارية مع رفضها التزحزح عن نفسها.



وقال نيلسون موسوندا، رئيس غرفة التجارة والصناعة في تشيلابومبوي في زامبيا، إن التحركات الأمريكية قد يكون لها تداعيات على السوق العالمية، وقد يتأثر الاقتصاد الأمريكي أيضًا سلبًا إذا استمر النزاع.



وفقا لمانجونيي، وقد تضررت بالفعل الشركات في الولايات المتحدة، قال إنه من المرجح أن تشهد البلاد انخفاضًا في الاستثمارات في مختلف القطاعات الفرعية التي تعتمد على السلع المستوردة.



وقال مانجونيي "علاوة على ذلك، في جميع أنحاء العالم، ستتباطأ الاستثمارات في البلدان وهذا من شأنه أن" يهز "ثقة الأعمال العالمية". "هذا بشكل عام سيكون له عواقب تؤثر على النمو الاقتصادي العام للدول والاقتصاد العالمي."



وقالت جيني روسوو، أستاذة في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة ويتواترسراند بجنوب إفريقيا، إن هذه الخطوة الأمريكية ستكون ضارة بمزاج الاستثمار والأعمال العالمية لأن التجارة جيدة لأي اقتصاد.



وأضافت روسوو: "يتداول الناس للحصول على مزيد من الكفاءة في الأسواق، لذا إذا فرضت تعريفة جمركية على التجارة، فسيكون ذلك سلبيًا بالنسبة للأسواق والاقتصاد العالمي وآفاق الاستثمار"، مرددًا كلمات مانجوني بأن الخلاف التجاري سيخنق تعافي الاقتصاد العالمي. الاقتصاد في عام 2019.



وقال مانجوني، على مستوى العالم، ستستمر أسواق الأسهم غير المستقرة، مضيفًا أن كينيا شعرت بالفعل بالحرارة لأن المستثمرين الأجانب يغادرون بسبب الحرب التجارية العالمية.

