رابط يلا شوت الجديد YALLA SHOOT HD مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي تغطية مباشرة جودة متعددة

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي أفتتحت مبارياته يوم الجمعة بفوز الريدز ليفربول على نوريتش سيتي باربعة أهداف مقابل هدف.

يلا كورة اونلاين YALLA KORA ONLINE وكات بعض المصادر الصحفية قد تحدثت قبل المباراة عن وجود بعض المفاوضات بين الشياطين الحمر والحارس الاسباني دافيد دي خيا من أجل تجديد العقد بين الطرفين على الرغم من أن اللاعب قد فرض شروطه التي وافقت عليها الإدارة لتجديد العقد لمدة 6 سنوات لكنه لم يفعل بعد.

كورة ستار KORA STAR وفجرت صحيفة ذا صن البريطانية تلك النبأ السار للجماهير بعد عرضها لتفاصيل الجلسة التي جمعت بين خورخي مينديز وكيل دي خيا الاسبوع الجاري مع إدارة النادي لتوقيع عقود التجديد براتب قد يصل إلى 350 ألف جنية إسترليني في الأسبوع الواحد.

كورة جول KORA GOAL ومن المتوقع أن توافق الإدارة على جميع الشروط الأخرى التي طلبها الحارس في العقد الجديد وأصبح الجميع في إنتظار توقيع العقود وذلك للحفاظ على مركز حراسة المرمى في الفريق ومنح دفعة معنوية داخل أروقة النادي.

ومن المنتظر أن يدخل المانيو المباراة بالتشكيل التالي :-

•حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

•خط الدفاع: هاري ماجواير - لوك شاو - فيكتور لينديلوف - آرون وان بيساكا

•خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - سكوت ماكتومناي - بول بوجبا

•خط الهجوم: جيسي لينجارد - أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد

ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة المباراة عبر روابط بي إن سبوتس إتش دي BEIN SPORTS HD بالإضافة إلى روابط كل حصري Kol 7asry وكذلك روابط فور لايف إتش دي LIVE7HD التي تضمن للمتابع فرصة مشاهدة اللقاء بجودة عالية.







