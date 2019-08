كورة لايف PLUS.. مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر يوتيوب ON TIME بدون تقطيع رابط ماتش AHLI اونلاين

تشاهدون اليوم مباراة الأهلي واطلع بره السوداني في ذهاب دور الـ64 في دوري أبطال أفريقيا، يلا شوت بلس مشاهدة مباراة الأهلي وإطلع بره بث مباشر بدون بجودة عالية وبدون تقطيع، ويسعي النادي الأهلي لحسم نتيجة المباراة قبل مباراة الإياب في القاهرة، كورة لايف KORA STAR مشاهدة ماتش الأهلي اليوم مباشرة لحظة بلحظة على قناة اون سبورت يوتيوب.





موعد مباراة الأهلي والقناة الناقلة ON SPORTS

تنطلق مباراة الأهلي وإطلع بره في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة بتوقيت الجزائر وتونس، وتذاع المباراة حصريًا على قناة ON SPORTS HD اون سبورت الرياضية الفضائية





تشكيل الأهلي أمام اطلع بره KORA ON بث مباشر:-

محمد الشناوي في حراسة المرمى

محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع

حمدي فتحي وعمرو السولية ومجدي أفشة خط الوسط

ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو في الهجوم





مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر بدون تقطيع ON LINE

