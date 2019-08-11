كورة لايف PLUS.. مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر يوتيوب ON TIME بدون تقطيع رابط ماتش AHLI اونلاين

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موعد مباراة الأهلي والقناة الناقلة ON SPORTS
تنطلق مباراة الأهلي وإطلع بره في تمام
الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة
بتوقيت الجزائر وتونس، وتذاع المباراة حصريًا على قناة ON
SPORTS HD اون سبورت
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تشكيل الأهلي أمام اطلع بره KORA ON بث مباشر:-
محمد الشناوي في حراسة المرمى
محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي
معلول في الدفاع
حمدي فتحي وعمرو السولية ومجدي أفشة خط
الوسط
ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو في
الهجوم
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