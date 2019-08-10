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وزيرة التضامن تطمئن على حجاج الجمعيات الأهلية

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:55 م
وزيرة التضامن تطمئن على حجاج الجمعيات الأهلية
غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
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آيات عامر
 
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اطمئنت وزيرة التضامن الإجتماعى، مساء اليوم، فى اتصالا هاتفيا برئيس بعثة حج التضامن الإجتماعى أيمن عبد الموجود على ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية وانتهاءهم من أداء الركن حج الأعظم وهو الوقوف بعرفات وبدء تنفيذ نفرتهم للمزدلفة بعد سقوط الأمطار الرعدية على عرفات عصر اليوم أثناء وقوف ضيوف الرحمن بعرفات لأداء الركن الأعظم، حيث تفاعل الحجيج مع الأمطار بالتلبية والتكبير والدعاء فى مشهد مهيب داعيين الله بان يمن عليهم بالرحمة والمغفرة وانهم جميعا بخير وفى اتجاه المبيت بالمزدلفة فى اطمئنان مع توافر كافة الخدمات لهم.

وقد قام رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى بالتواصل مع مشرفى الحجيج وزيارة المخيمات للإطمئنان على حالة الحجيج.

وكانت مشعر عرفات قد تعرض عصر اليوم لهطول امطار رعدية شديدة أثناء وقوف ضيوف الرحمن بعرفات لأداء الركن الأعظم.
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المزيد عن: سقوط الامطار على عرفات بعثة حج التضامن التضامن أخبار مصر
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