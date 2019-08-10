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عالم أزهري يوضح أفضل الأعمال خلال يوم عرفة (فيديو)

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:53 م
عالم أزهري يوضح أفضل الأعمال خلال يوم عرفة (فيديو)
صورة من اللقاء
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رقية جمال
 
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كشف الشيخ سامي العسالة، أحد علماء الأزهر الشريف، عن فضل صيام يوم عرفة بالنسبة لغير الحجاج.

وأوضح العسالة"، خلال حواره ببرنامج "ست الستات" على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال إن يوم عرفة يكفر سنتين، عام قبله وعام بعده، مشيرًا إلى أن غير الحجاج يشاركوا الحجاج يوم عرفة بالصيام والتكبير.

ونوه، إلى أن أفضل الأعمال يوم عرفة التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح والإكثار من الدعاء وقراءة القرآن والصيام والصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-، وفعل الخيرات والحث على الطاعات، مشددًا على أن يوم عرفة هو يوم النفحات والتجليات والعطاء.

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