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ياسمين عبد العزيز: "اشتريت سيارة لنفسي.. وخبطت عربية إسعاف"

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:15 م
ياسمين عبد العزيز: اشتريت سيارة لنفسي.. وخبطت عربية إسعاف
ياسمين عبد العزيز
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مريم الشريف
 
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كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنها تولت الانفاق علي نفسها منذ كان عمرها 15 عاما، مضيفة: "قولت لأمي كفاية متشتغليش انا هصرف على نفسي". 

وأضافت عبدالعزيز خلال لقائها في برنامج "معكم"، على قناة cbc، أنها تقاضت أول إعلان الفين ونصف حتي أصبحت تتقاضي أجر خمسة آلاف عن الإعلان الواحد، لافتة إلى أنها كانت تصور خمس إعلانات في اليوم الواحد، مشيرة إلى أنها قررت تشتري سيارة بمالها الخاص، رغم أنها لا تجيد القيادة، وفي أول تجربة قيادة لها صدمت في سيارة إسعاف.
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