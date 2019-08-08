نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 8-8-2019





إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة قبل إجازة قبل عيد الأضحي المبارك، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.





قال عادل حامد العضو المتندب والرئيس التنفيذي للمصرية للإتصالات أن النمو القوي في الإيرادات ساهم في إستقرار صافي الأرباح رغم تطبيق نظام المعاش المبكر.





وافق مجلس تحديث الصناعة على الإطار العام لخطة عمل مركز تحديث الصناعة 2019/2020.





حذر عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المواطنين من الإستمرار في إرتكاب مخالفات البناء، ظناَ منهم أنه سيتم التصالح على تلك المخالفات.





وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة.





كشف مدحت العربي عضو المجلس التنفيذي لشركات ومصانع العربي، عن اتفاق مصانع العربي فى مصر مع سوني العالمية على تجميع شاشاتها في مصر عبر خطوط انتاج المصنع بايدى مهندسين مصريين.





عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من اللقاءات مع مسئولي مجموعة شركات صينية تعمل في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الالكترونية.

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 8/8/2019.