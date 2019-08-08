"الاتصالات" تبحث مع مسئولي شركات صينية تعميق صناعة الالكترونيات في مصر

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من اللقاءات مع مسئولي مجموعة شركات صينية تعمل في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الالكترونية؛ تم خلالها بحث إنشاء مجمع صناعي في مصر من خلال تحالف يضم عدد من الشركات الصينية بهدف إقامة منظومة تصنيع متكاملة في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية ومنها شاشات التليفزيون، وهواتف المحمول، والتابلت؛ وذلك في إطار تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي ترتكز على تصميم وتصنيع الالكترونيات بهدف توطين هذه الصناعة، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المُصنعة، والسعي نحو مضاعفة الصادرات المصرية من الإلكترونيات.





يأتي ذلك في إطار زيارة الوزير للصين على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS.





وفي هذا السياق عقد الوزير اجتماعا مع مسئولي عدد من الشركات الصينية التي تعمل في إطار تحالف تقوده شركة "اس او جي او "" SOGO العاملة في مجال تصنيع السماعات والكابلات الدقيقة وكابلات الكهرباء، كما اجتمع السيد الوزير مع مجموعة شركات بقيادة شركة DSBJ العاملة في مجال تصنيع الإضاءة الخلفية للشاشات وأفلام الشاشات، ولقاءا اخر مع يي فينغ المدير العام لشركة "جيلني" للالكترونيات Jaleny Electronicsالعاملة في مجال تصنيع اللوحات الالكترونية، كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع جاكي لاي الرئيس التنفيذي لشركة "ايه دي اف" ADF Batteries العاملة في مجال تصنيع بطاريات المحمول.





كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع تشو ليزينج نائب رئيس شركة "واي او اف سي" YOFC والتي تعد من كبرى الشركات العاملة في مجال كابلات الألياف الضوئية؛ حيث تم خلال اللقاء بحث الخطط الاستثمارية للشركة لإقامة مصنع إنتاج لها في مصر.





حضر اللقاءات الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.